с чего всё началось

МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя. Также ведомство хочет установить поэтапный допуск водителей к управлению грузовым и пассажирским транспортом.

Происшествия Основатель «Рольфа» тоже заочно арестован Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова по уголовному делу о незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.

Политика Богдан высказался по поводу обмена между Россией и Украиной Глава офиса президента Украины Андрей Богдан высказался по поводу взаимного освобождения удерживаемых лиц с Россией.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".

Экономика Безработица в США в августе ожидаемо сохранилась на уровне июля в 3,7% Безработица в США в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч, сообщает министерство труда страны.

Авто Alpine выпустила раллийную версию купе A110 Тюнингованный Alpine A110 Gains щеголяет салоном премиум-класса Такой автомобиль оснастили алюминиевым шасси как на гоночных Cup и GT4, особой гидравлической подвеской, справляющейся с пересеченной местностью раллийных гонок, а также полный привод с дифференциалом повышенного трения.

Здоровье Врачи оспорили миф о вреде соли "Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.

Происшествия На дом Эллы Памфиловой совершено нападение Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.

Экономика В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.

Политика Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.

Наука Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Футбол «Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать двух игроков «Тоттенхэма» Как сообщает Daily Mail, руководство "Ювентуса" планирует бесплатно подписать сразу двух игроков "Тоттенхэма" летом 2020 года.

Транспорт МВД предложило новые правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Политика Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.

Шоу-бизнес Решетова продолжает работать на последнем месяце беременности Решетова продолжает работать на последнем месяце беременности Анастасия Решетова совсем скоро станет мамой.

Здоровье Минздрав уточнил порядок получения незарегистрированных в РФ лекарств Министерство здравоохранения РФ разработало порядок выписки рецептов на незарегистрированные в России медицинские препараты.

Армия и оружие Пентагон: четверть военных моряков США страдают ожирением На днях Пентагон провел исследование, которое выявило тот факт, что не менее 22% военных моряков США страдают ожирением.

Футбол «Челси» хочет продлить контракт с Эмерсоном Контракт, предположительно, будет продлен до 2023 года. Зарплата Эмерсона возрастет с 3,9 до 5 миллионов евро (плюс бонусы) за сезон.

Происшествия Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.

Кино В США умерла актриса Кэрол Линли Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.

Энергетика На Украине предложили списать задолженность населения за услуги ЖКХ С инициативой списать задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги выступили семь депутатов Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».