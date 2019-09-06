с чего всё началось

МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя. Также ведомство хочет установить поэтапный допуск водителей к управлению грузовым и пассажирским транспортом.

Энергетика ФАС рассчитывает на введение осенью формулы цены для закупки ТБД «Газпромом» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает, что формула цены для закупки "Газпромом" труб большого диаметра (ТБД) будет введена осенью, сообщил журналистам замглавы ведомства Андрей Цариковский.

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.

Экономика Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.

Политика Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.

Гаджеты В Россию пришел мощнейший смартфон Xiaomi Mi 9T Pro, названа цена На российском рынке официально стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro, оснащенного топовым процессором Snapdragon 855.

Армия и оружие Израиль атаковал цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел В свою очередь израильские военные нанесли ответный удар по целям движения ХАМАС в северной части сектора Газа, сообщается в Twitter-аккаунте Армии обороны Израиля.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий.

Происшествия Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.

Происшествия «Мосгаз» объяснил происхождение запаха газа в ряде столичных районов Запах газа, на который пожаловались жители нескольких районов Москвы, связан с превышением поставщиком уровня его одорирования (придание резкого аромата бытовому газу).

Наука Брюшной тиф приводит к ускорению старения клеток и усиливает инфекцию Брюшной тиф значительно ускоряет старение клеток и усиливает общую инфекцию организма, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Футбол Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО Сегодня после выездного заседания Алексеевского районного суда стало известно, что футболистов петербургского «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева освободили по УДО из Исправительной колонии 4 Белгородской области.

Авто В сентябре на АвтоВАЗе введены рабочие субботы На АвтоВАЗе выпустили приказ, согласованный профсоюзом предприятия, о работе по субботам в сентябре 2019 года.

Политика Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.