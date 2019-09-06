Транспорт
Газета.RuМВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя. Также ведомство хочет установить поэтапный допуск водителей к управлению грузовым и пассажирским транспортом.
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с чего всё началось
МВД предлагает допустить несовершеннолетних к управлению автомобилями и установить поэтапный доступ к управлению транспортом разных категорий, ведомство подготовило соответствующие поправки к закону «О безопасности дорожного движения», сообщается на сайте министерства.РБК13:56
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