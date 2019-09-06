с чего всё началось

МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя. Также ведомство хочет установить поэтапный допуск водителей к управлению грузовым и пассажирским транспортом.

Общество На открытие российского детсада привезли подставных детей Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.

Экономика Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем Самым же дешевым алкоголем могут похвастаться Венгрия (77), Болгария и Румыния (по 74 пункта).

Музыка Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Футбол Лёв: ван Дейк выглядит как скала посреди шторма «Вирджила долгое время недооценивали, но в последние три года он выглядит как скала посреди шторма», — приводит слова Лёва A Bola.

Технологии «Пятерочка» начала тестировать продуктовый магазин без продавцов X5 Retail Group начала тестировать полностью автоматизированный продуктовый магазин «Пятерочка с собой».

Общество Жители России стали меньше тратить на развлечения в выходные дни За год расходы россиян на досуг в выходные дни сильно сократился. Более всего люди стали экономить на билетах в театры, музеи и концерты.

Политика Конгресс США призвал Трампа ввести новые санкции против России Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, сообщил «Стране Советов» эксперт онлайн.

Наука У берегов Японии нашли новый вид китов Группа японских и американских ученых установили, что киты, которых китобои с японского острова Хоккайдо называют Kurotsuchikujira, относятся к неизвестному науке виду из рода плавунов.

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Происшествия Басманный суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Сергея Петрова Басманный суд заочно арестовал основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова. Его обвиняют в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Армия и оружие Российские подлодки вышли из строя в Сирии Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.

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