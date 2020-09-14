МВД хочет создать реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц
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МВД России предлагает создать реестр недобросовестных приглашающих лиц, как физических, так и юридических, следует из концепции проекта нового федерального закона о миграции, который есть в распоряжении РИА Новости.В источнике
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В России могут создать реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц
Парламентская газета03:27