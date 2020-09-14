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РИА Новости
РИА Новости

МВД хочет создать реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц

МВД России предлагает создать реестр недобросовестных приглашающих лиц, как физических, так и юридических, следует из концепции проекта нового федерального закона о миграции, который есть в распоряжении РИА Новости.В источнике
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Московский Комсомолец

МВД создает реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц

Московский Комсомолец04:21
Парламентская газета

В России могут создать реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц

Парламентская газета03:27
ИА Красная Весна

МВД предлагает взять «на карандаш» ненадежных лиц, приглашающих мигрантов

ИА Красная Весна03:25
Телеканал Санкт-Петербург

МВД России создаст реестр организаторов незаконной миграции

Телеканал Санкт-Петербург02:19
Мойка78

В России хотят создать реестр недобросовестных лиц, приглашающих иностранцев

Мойка7823:29
РИА Новости

МВД хочет создать реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц

РИА Новости23:04

В Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.
В Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального
РИА Новости04:44
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Более 82% голосов набрал Владимир Уйба на выборах главы Коми

Как сообщало ИА REGNUM, на должность главы Коми претендуют четыре кандидата: Сергей Пономарёв (КПСС), врио главы республики Владимир Уйба (самовыдвиженец), Андрей Никитин (ЛДПР) и Виктор Бетехтин («Зеленая Альтернатива»).
REGNUMвчера в 15:48
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В Великобритании высоко оценили российскую ракету «Буревестник»

Как заявил глава военной разведки Соединенного Королевства генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, она может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.
Российская газета02:13
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Сын Пиотровского стал замруководителя комитета по культуре Петербурга

Борис Пиотровский, сын гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского назначен первым заместителем главы комитета по культуре Петербурга, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Интерфакс03:21
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МИД Ирана опроверг обвинения в подготовке покушения на посла США в ЮАР

В воскресенье газета Politico со ссылкой на представителей американских спецслужб опубликовала информацию о том, что власти Ирана рассматривают возможность организации покушения на американского посла в ЮАР Лану Маркс в качестве ответа на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
ТАСС04:43
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«Единая Россия» потеряла большинство в горсовете Новосибирска

Партия "Единая Россия" по итогам выборов в Совет депутатов Новосибирска получит 22 или 23 места из 50, в то время как в прошлом созыве у единороссов было большинство, следует из данных на сайте избиркома Новосибирской области.
РИА Новости03:48
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