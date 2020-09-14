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РИА Новости
РИА Новости

МВД хочет создать реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц

МВД России предлагает создать реестр недобросовестных приглашающих лиц, как физических, так и юридических, следует из концепции проекта нового федерального закона о миграции, который есть в распоряжении РИА Новости.В источнике
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Московский Комсомолец

МВД создает реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц

Московский Комсомолец04:21
Парламентская газета

В России могут создать реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц

Парламентская газета03:27
Телеканал Санкт-Петербург

МВД России создаст реестр организаторов незаконной миграции

Телеканал Санкт-Петербург02:19
ИА Красная Весна

МВД предлагает взять «на карандаш» ненадежных лиц, приглашающих мигрантов

ИА Красная Весна03:25
Мойка78

В России хотят создать реестр недобросовестных лиц, приглашающих иностранцев

Мойка7823:29
РИА Новости

МВД хочет создать реестр недобросовестных приглашающих иностранцев лиц

РИА Новости23:04

Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко

Экс-кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала предстоящую встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается в ее Telegram-канале.
Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко
Газета.Ru05:29
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Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:22
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Голосовому помощнику Huawei «Яндекс» поможет выучить русский

«Партнерство с «Яндексом» позволит Huawei быстро выйти на российский рынок с голосовым управлением в целом на уровне Google, а «Яндексу» — продвинуть свои технологические решения другим компаниям», - добавил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Соловей.Инфо05:53
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Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларов в рамках дел Каримовой

Швейцария и Узбекистан подписали рамочное соглашение о возвращении Узбекистану $131 млн, которые с 2012 г. остаются на счетах в швейцарских банках дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, говорится на сайте правительства Швейцарии.
Ведомости03:33
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Тимати оставил Решетову в элитной квартире

Известный российский хип-хоп исполнитель, продюсер и предприниматель Тимати после расставания оставил своей бывшей неофициальной супруге Анастасии Решетовой пентхаус, расположенный в одной из столичных высоток.
Lenta.ru05:45
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В Варшаве призвали Германию и ЕС «сдать в архив» проект «СП-2»

Варшава, 14 сентября 2020, 13:22 — REGNUM С призывом к Германии и Европейскому союзу о полном отказе от проекта газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
REGNUM06:22
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