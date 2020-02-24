Общество

КоммерсантъКоммерсантъМВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам

МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
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с чего всё началось

МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке

МВД России разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ) для поиска преступников и подозреваемых с помощью городских камер видеонаблюдения.
РБК01:00

Подробнее о событии

МВД захотело искать преступников через камеры по татуировкам и походке

РИА Новости03:42

МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам

Коммерсантъ03:07

Российские правоохранители начнут искать преступников по татуировкам и походке

Газета.Ru01:48

Камеры начнут распознавать преступников по татуировкам и походке

Известия02:29

Преступников в России будут искать с помощью камер по татуировкам и голосу

Lenta.ru01:57

Полиция будет с помощью камер искать преступников по походке и татуировкам

Вечерняя Москва02:42

МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке

РБК01:00
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Общество

С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Газета.Ru 03:14
Музыка

Главный хит с нового альбома BTS собрал больше 700 млн просмотров

Самый популярный корейский бойз-бэнд выпустил четвертый альбом Map Of The Soul:7. Цифра семь означает, что в группе по-прежнему семеро поющих и танцующих парней, а BTS в этом году исполняется семь лет.
Российская газета 22 февраля в 08:14
Общество

Из-за аномального тепла в Москве распустились подснежники

В связи с аномально теплой погодой в столичном регионе досрочно распустились подснежники, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник.
Интерфакс 04:21
Политика

Трамп прибыл с первым визитом в Индию

МИД Индии сообщил, что Трамп приехал, чтобы поучаствовать в массовом мероприятии "Намасте Трамп".
Деловое.ТВ 03:06
Политика

Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне

Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
NewInform 03:56
Армия и оружие

В штабе ООС заявили, что НМ ЛДНР обстреляли свои же позиции с применением 122-мм орудий

Украинская сторона в очередной раз обвинила силы ЛДНР в осуществлении обстрелов.
Военное обозрение вчера в 22:58
Общество

Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку

Гончарук заявил, что одной из главных задач правительства на ближайший год станет снижение процентов по ипотеке до 10 процентов и меньше.
Lenta.ru 04:30
Происшествия

Суд арестовал создателя «Красной кнопки» Литреева по делу о наркотиках

РБК 04:32
Политика

Премьер-министр Малайзии подал в отставку

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал 24 февраля в отставку, сообщается в заявлении администрации главы правительства.
Известия 02:05
Общество

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
REGNUM вчера в 22:51
Футбол

В Африке тренер снял штаны перед болельщиками бывшего клуба. Видео

Мэни Гамера, тренер клуба «Мьембени» из чемпионата Занзибара, бурно отреагировал на победу в матче со своей бывшей командой «Джангомбе Бойз».
Чемпионат 04:18
Происшествия

В Киеве взорвали отделение банка

REGNUM 00:55
Общество

Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Российская газета вчера в 21:39
Теннис

Александрова опустилась на одну строчку в рейтинге WTA

Вести.Ru 01:37
Хоккей

Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»

Газета.Ru 00:40
Экономика

Наценки российских аптек выросли впервые с 2016 года

Как сообщает ТАСС, эксперты компании проверили российский фармацевтический рынок и выяснили, что повышение наценок связано с понижением спроса на лекарства и конкуренцией.
Gazeta.SPb 22 февраля в 03:46
Общество

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
RT на русском 00:56
Общество

На Канарских островах началась песчаная буря

Аэропорты Гран-Канария, Тенерифе Южный и Тенерифе Северный приостановили работу. Причиной стали песчаная буря и пожар на Канарских островах.
News.ru вчера в 12:31
Общество

Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе

В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Газета.Ru 02:34
Политика

Трамп хочет мира между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании, чтобы Россия и Украина достигли примирения.
Газета.Ru вчера в 11:23
Авто

Volvo обновила седан S90 и универсал V90

Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Коммерсантъ 21 февраля в 05:22
Здоровье

Родовые сертификаты в России сделают электронными

Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.
Московский Комсомолец вчера в 11:20
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Афганистане

В регионе объявлено чрезвычайное положение. По последним данным, число заболевших новым видом пневмонии в Китае превысило 77 тысяч человек.
Говорит Москва 02:56
Общество

В Казани рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess

Состояние восьми россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, хорошее, повышения температуры не зафиксировано, сообщил РИА Новости главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
РИА Новости 05:10
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально разводятся

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально разводятся. Информацию об этом актриса подтвердила в Instagram.
Время Пресс 05:06
Футбол

Фонсека: «„Рома“ хочет выкупить Смоллинга и Мхитаряна»

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека заявил, что римляне хотят выкупить защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга и хавбека "Арсенала" Генриха Мхитаряна, который выступают за итальянский клуб на правах аренды:Крис является отличным парнем и невероятным профессионалом.
Soccer.ru 04:38
Политика

МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева

21 февраля трибунал в Гааге вынес решение в деле «Украина против Российской Федерации», в котором Украина заявила, что ее права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе были нарушены.
Известия 22 февраля в 04:12
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
Музыка

Неадекватное поведение украинской журналистки на нацотборе Евровидения сняли на видео

ФАН вчера в 21:01
Общество

Пустые полки в магазинах и аптеках: что происходит в Италии из-за коронавируса

В Италии среди жители городов, где объявили ЧС из-за стремительного распространения коронавируса, начинается паника.
Российский Диалог 04:44
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