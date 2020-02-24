Общество

КоммерсантъКоммерсантъМВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам

МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
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с чего всё началось

МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке

МВД России разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ) для поиска преступников и подозреваемых с помощью городских камер видеонаблюдения.
РБК01:00

Подробнее о событии

Камеры начнут распознавать преступников по татуировкам и походке

Известия02:29

МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам

Коммерсантъ03:07

Полиция будет с помощью камер искать преступников по походке и татуировкам

Вечерняя Москва02:42

МВД захотело искать преступников через камеры по татуировкам и походке

РИА Новости03:42

В России будут искать преступников по татуировкам и походке

URA.Ru02:19

Российские правоохранители начнут искать преступников по татуировкам и походке

Газета.Ru01:48

МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке

РБК01:00
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