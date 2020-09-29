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Газета.Ru
Газета.Ru

Поправки к ПДД вводят новые штрафы для россиян

МВД подготовило поправки к ПДД, которые дают новые обоснования для штрафов автомобилистов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Они касаются списка неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.В источнике
С чего всё началось
ГИБДД разместила на regulation.gov.ru
 проект «перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств» в новой редакции.
Коммерсантъвчера в 12:55
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Российская газета

В России запретят ездить на летних шинах зимой, а на шипованных - летом

Российская газета06:11
ТК Звезда

Российских водителей ждут очередные нововведения

ТК Звезда02:01
Московский Комсомолец

Для российских водителей подготовили новые штрафы

Московский Комсомолец04:22
РИА Новости

Российских водителей предупредили о новых штрафах

РИА Новости04:14
РЕН ТВ

Наказания за пьяные ДТП предложили ужесточить

РЕН ТВ03:10
Фонтанка.Ру

Автомобилистам грозят новые штрафы, например за шины не по сезону и непредусмотренный ксенон

Фонтанка.Ру04:31
Коммерсантъ

МВД меняет требования к эксплуатации автомобилей

Коммерсантъвчера в 12:55

Постпред США назвала пропагандой РФ оспаривание доклада ОЗХО по Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт завила, что любая информация, которая не соответствует докладу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийском городе Дума, является российской пропагандой.
Известия19:00
3

Apple может выпустить iPhone 12 mini

Эксперты считают, что в этом году Apple представит четыре новых смартфона, среди которых будет мини-версия iPhone.Новая линейка телефонов от Apple будет включать в себя iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
Inc-news.ruвчера в 13:13
36

Жириновский призвал присоединить Армению с Азербайджаном к РФ

Глава ЛДПР предложил три, на его взгляд, действенных способа: включить Нагорный Карабах в состав России на правах автономии, либо же присоединить к РФ Армению с Азербайджаном, если обе стороны не желают признавать Карабах как часть России.
Утро.ru06:23
15

Продолжение «Бората» получило длинное название

Сиквел получит длинное название Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»).
Lenta.ruвчера в 06:22
19

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

С 2021 года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, – сообщили РИА Новости в Минтруде.
Вести.Ru04:00
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«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
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Керченская паромная переправа остановила свою работу

Керченская паромная переправа, которая после событий Крымской весны в 2014 году была единственной транспортной артерией, связывающей полуостров с материковой частью РФ, полностью остановлена из-за отсутствия заказов.
Российская газета05:51
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