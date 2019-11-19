Общество

Lenta.ruLenta.ruМВД может ввести внеочередной медосмотр для водителей

Согласно законопроекту, если у водителя при осмотре будет найдено заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом появится в медицинской информационной системе Минздрава. Затем водителю будет дан месяц, чтобы пройти «внеочередное обязательное медицинское освидетельствование».
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