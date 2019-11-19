Общество
Российская газетаГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
В МВД России подготовлен ряд законопроектов, согласно которым медицинские организации обяжут сообщать в ГИБДД об ухудшении здоровья автомобилистов. Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
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Водителей с новыми заболеваниями обяжут проходить внеплановое медосвидетельствование
Интерфаксвчера в 14:21
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Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Происшествия
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком. Есть жертвы
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Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал подготовку администрацией морских портов Украины требования к России о выплате компенсации убытков из-за присоединения Крыма к РФ.
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Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»
Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
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Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" рассказал о предыдущем браке артистки с музыкантом Александром Шульгиным.
Здоровье
В Самарской области частные клиники могут отказаться от абортов
Власти Самарской области проводят переговоры с частными клиниками на предмет отказа от проведения абортов.
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Отвечая на вопрос юридического советника республиканцев Стива Кастора, Виндман заявил, что, когда он был в Киеве, в период инаугурации Зеленского, ему, американскому гражданину, секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины Александр Данилюк трижды предлагал занять пост министра обороны Украины.
Кино
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Здоровье
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Общество
«Газпром» заполнил газом «Турецкий поток»
В компании рассказали, что две нитки от береговых объектов около Анапы до приемного терминала у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции уже заполнены газом.
Общество
Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей
Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав.
Авто
На автомобили с автоматической трансмиссией приходится 59% рынка РФ
Как отмечают эксперты агентства, рыночная доля таких машин в России продолжает расти и уже четвертый год подряд превышает 50%.
Общество
Глава Верховного суда Татарстана выступил за смертную казнь
Глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов выразил мнение, что в России нужно вернуть смертную казнь. Об этом сообщает "Татар-информ".
Экономика
Расходы бюджета заставили Кудрина спорить с Орешкиным и Силуановым
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин поспорил на форуме ВТБ «Россия зовет!» с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным о бюджетных расходах.
Экономика
Белоусов допустил снижение ключевой ставки до 5%
Помощник президента РФ Андрей Белоусов допустил понижение ключевой ставки до 5%, но для этого потребуется усилить координацию ЦБ и Минфина.
Общество
ПФР не исключает безработные периоды жизни россиян из страхового стажа
Пенсионный фонд России не исключал безработные периоды жизни граждан из страхового стажа при начислении пенсионных выплат.
Футбол
Уткин ответил на шутку украинского комментатора о сборной России
Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на шутку украинского комментатора Виктора Вацко о сборной России после её крупного поражения от Бельгии (1:4) в матче девятого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Спорт
Воронина вошла в состав сборной России на Кубок мира по биатлону
Тамара Воронина включена в состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира, Ирина Старых и Екатерина Глазырина вошли в состав команды на этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Пропавшую девятилетнюю девочку из кубанского хутора Родниковский нашли, сообщило местное издание "Кубанские новости".
Шоу-бизнес
65-летняя Успенская в дерзких шортах собралась на подиум
65-летняя Успенская в дерзких шортах собралась на подиум Королева шансона готовится попробовать себя в роли модели, однако ее останавливает одно обстоятельство.
Общество
Россия рекордно улучшила свои позиции в рейтинге гражданств
Россия за год улучшила на две позиции положение в мировом рейтинге гражданств, сообщили в компании Henley & Partners, которая составляет рейтинг.
Политика
Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружений в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».
Авто
Старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора выставили на продажу
Нескромная цена установлена не только из-за редкого мотора, но ещё и из-за "коллекционной", по мнению владельца, ценности машины.
Общество
Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время
В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.
Политика
В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
Армия и оружие
Лавров заявил о завершении отвода группировок курдов на севере Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отвод вооруженных группировок курдов на севере Сирии, как предписывает соответствующий меморандум, почти завершен, но, вероятно, какие-то участки их присутствия еще есть.