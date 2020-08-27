МВД начало проверку в связи с госпитализацией Навального

В МВД сообщили, что инициирована проверка по факту госпитализации Алексея Навального. В ведомстве уточнили, что пока в местах, где был глава ФБК в Томске, сильнодействующих веществ не выявлено.