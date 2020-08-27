МВД начало проверку в связи с госпитализацией Навального
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В МВД сообщили, что инициирована проверка по факту госпитализации Алексея Навального. В ведомстве уточнили, что пока в местах, где был глава ФБК в Томске, сильнодействующих веществ не выявлено.В источнике
С чего всё началось
Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщило, что сотрудники ведомства начали доследственную проверку в связи с госпитализацией политика Алексея Навального, сообщает
пресс-служба МВД.
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