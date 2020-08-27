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МВД начало проверку в связи с госпитализацией Навального

В МВД сообщили, что инициирована проверка по факту госпитализации Алексея Навального. В ведомстве уточнили, что пока в местах, где был глава ФБК в Томске, сильнодействующих веществ не выявлено.В источнике
С чего всё началось
Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщило, что сотрудники ведомства начали доследственную проверку в связи с госпитализацией политика Алексея Навального, сообщает
 пресс-служба МВД.
Дождь08:25
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РБК

МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Алексея Навального

РБК06:11
РИА Новости

В Кремле заявили об отсутствии понимания причины состояния Навального

РИА Новости08:20
Интерфакс

Полиция начала проверку в связи с госпитализацией Навального

Интерфакс04:47
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МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

RT на русском04:57
Lenta.ru

МВД начало проверку по факту госпитализации Навального

Lenta.ru04:52
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МВД проводит проверку в связи с госпитализацией Навального

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ТАСС

МВД проводит проверку в связи с госпитализацией Навального

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Польша отреагировала на план Путина по Белоруссии

«Правительство [Польши] призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларуси под ложным предлогом "восстановления контроля" — враждебного акта, нарушающего международное право и права белорусского народа, который должен самостоятельно решать свою судьбу», — отреагировал Моравецкий.
Lenta.ru09:55
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Ореанда-Новости09:18
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Парламентская газета25 августа в 15:34
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