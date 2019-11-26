Происшествия

Газета.RuГазета.RuМВД наградило школьника, спасшего 9-летнюю девочку от педофила

Суд арестовал 48-летнего жителя Иркутска, который похитил девятилетнюю девочку, силой затащив ее в свой автомобиль. Беды удалось миновать благодаря подростку, который услышал крики ребенка и позвал на помощь взрослого. Вместе они догнали мужчину и освободили жертву.
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Иркутский школьник помог спасти 9-летнюю девочку от похитителя

ИрСити03:01

Школьник из Иркутска, спасший девочку от педофила: «Даже мысли не было пройти мимо»

КП - Иркутск06:27

Иркутский школьник спас девочку от изнасилования

Московский Комсомолец04:31

Девятилетнюю девочку от похищения спасли два иркутянина

Вести Иркутск07:27

В Иркутске арестовали мужчину, похитившего девятилетнюю девочку

Твой Иркутск03:00

В Иркутске арестован мужчина, похитивший 9-летнюю девочку

Tkgorod.ru02:54

Предполагаемого похитителя 9-летней девочки заключили под стражу в Иркутской области

IrkutskMedia03:04
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
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Учёные обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга

Исследователи из Торонтского университета (Канада) обнаружили клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину.
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Военный эксперт о случайных пусках ракет: «регулярно и у нас, и в США»

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Фетисов назвал Россию «самой опозорившейся» страной в истории спорта

"Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - цитирует Фетисова ТАСС.
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Рособоронэкспорт рассказал о новых поставках С-400 Турции

News.ru 04:00
Происшествия

Несколько глухонемых напали с ножом на прохожего в Москве

Несколько человек напали на прохожего в Москве и нанесли ему ножевые ранения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Газета.Ru 09:45
Экономика

Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию

Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Deita.ru 03:45
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Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru 10:19
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество

Греф заявил о страхе перед селфи

Глава Сбербанка Герман Греф назвал селфи «страшным изобретением человечества».
РБК 12:41
Экономика

В 2020 году ожидают экономический кризис

Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Независимый публицист 06:06
Экономика

Саратовский депутат ничего не смог купить в магазине за 1000 рублей

Председатель комитета по финансам городской администрации Александр Струков рассказал, что доходную и расходную части городской казны предлагается утвердить в размере 14,434 млрд рублей при отсутствии дефицита.
Московский Комсомолец 08:48
Фигурное катание

Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
РИА Новости 07:14
Происшествия

Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую Тишину»

Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, могут этапировать из следственного изолятора «Кресты 1» в Санкт-Петербурге в столичное отделение СИЗО «Матросская Тишина».
РБК вчера в 19:24
Кино

Опубликован список лучших фильмов десятилетия

The Independent составил список из 40 лучших фильмов последнего десятилетия. Список размещен на сайте издания.
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Евгений Алдонин в третий раз стал отцом

Бывший муж трагически умершей певицы Юлии Началовой, у которой на фоне сепсиса отказали внутренние органы – футболист Евгений Алдонин, стал отцом в третий раз.
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Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Политика

На Украине хотят отбирать транзитный газ у России

Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев намерен закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища.
РЕН ТВ вчера в 15:59
Политика

Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс 07:56
Шоу-бизнес

Бабушка Ивана Урганта перенесла операцию

Народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант прооперировали в одной из петербургских больниц.
РЕН ТВ 06:27
Общество

NBC: в небе над Вашингтоном обнаружен подозрительный самолет

Американские истребители по тревоге подняты в воздух, доступ к Белому дому был временно ограничен, а людей из Капитолия начали эвакуировать после появления подозрительного самолета в воздушном пространстве над Вашингтоном.
ТАСС 09:54
Общество

Шнуров назвал российское общество дико агрессивным

Российский музыкант Сергей Шнуров назвал россиян агрессивными из-за того, что они неправильно используют энергию.
Газета.Ru 12:23
Происшествия

Летевший из Еревана в Москву самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону

Газета.Ru 11:42
Армия и оружие

Герасимов провёл в Баку встречу с главой Военного комитета НАТО

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Политика

В Госдуме отреагировали на идею расширения пределов самообороны

Россияне должны свободно защищаться от злоумышленников, не боясь наказания за превышение самообороны, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский - соответствующий законопроект депутат пообещал скоро внести в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 02:57
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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Финансы

Украинская гривна обновила четырехлетний максимум

Украинская гривна сегодня, 26 ноября, по официальному курсу Нацбанка обновила четырехлетний максимум, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:47
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
RT на русском вчера в 17:36
Игры

Valve удалила из Steam около тысячи игр

Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
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Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака

По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.
Газета.Ru 07:48
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