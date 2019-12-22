В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС. В пресс-службе МВД республики заявили, что участие школьников не было согласовано с руководством.

МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

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