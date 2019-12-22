Происшествия

Газета.RuГазета.RuМВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС. В пресс-службе МВД республики заявили, что участие школьников не было согласовано с руководством.
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В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД

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МВД начало проверку после «учений» росгвардейцев в школе Татарстана

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Татар-информ09:23

Полиция признала участие детей в учениях с имитацией беспорядков в Татарстане. Нужны были статисты

Казанский репортер09:42

МВД проводит проверку по факту учений с участием школьников в Татарстане

ТАСС08:51
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Новейший космический корабль Starliner компании Boeing приземлился на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет в беспилотном режиме.
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Движение вниз После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение.
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Директор Ротару ответил на слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»

Концертный директор певицы Софии Ротару прокомментировал "Газете.Ru" слухи об участии 72-летней исполнительницы в съемках программы "Голубой огонек".
Газета.Ru 08:46
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В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%

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Как сообщил 21 декабря журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак, риски по тарифам транзита, регуляторике и работе газотранспортных систем (ГТС) Украины понесет «Нафтогаз», что позволит «Газпрому» избежать новых судебных разбирательств из-за украинского транзита.
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Дубовицкая разозлилась из-за предложения заменить Винокура на робота

Дубовицкая рассказала в программе телеканала НТВ "Секрет на миллион", что у "Аншлага" слишком высокий рейтинг, чтобы закрывать передачу, а также возмутилась предложением Борщевой, которая сочла этот проект устаревшим.
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Вести.Ru 09:05
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Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве

В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
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Наука

«Искусственное солнце» заработает в Китае в 2020 году

Работа над проектом HL-2M Tokamak, как назвали рукотворное Солнце, должны закончиться в 2020 году, его планируют сразу ввести в эксплуатацию.
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Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
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Кирилл Цыганов из Кстова стал победителем шоу «Танцы»

Названы имена победителей в шоу «Танцы». Победа досталась Кириллу Цыганову из Кстова Нижегородской области.
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Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

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Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

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Транспорт

ЦОДД предупредил водителей Москвы об ограничении движения на Новый год

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Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Муж Наташи Королевой проводит вечера в компании Бледанс

Супруг Наташи Королевой прокомментировал видео словами о том, что Бледанс оказалась весьма легкой нагрузкой несмотря на свой рост и объемные «глаза», на что актриса кокетливо ответила, что ей было приятно принимать участие в таком виде развлечений.
Слово и Дело 08:08
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