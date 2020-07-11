с чего всё началось

Напомним, что в Хабаровске 11 июля состоялась акция в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора Сергея Фургала.

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Футбол Экс-арбитр отреагировал на информацию о своем задержании по делу о ставках Бывший арбитр Павел Стипиди опроверг информацию о задержании в Латвии по делу о ставках на футбольные матчи.

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Происшествия Адвокат Ефремова назвал сумму исковых требований от потерпевших Защитник актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что потерпевшие по делу о ДТП с участием артиста требуют в исках около 40 миллионов рублей, пишут «Известия». 905

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Экономика Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины. 23