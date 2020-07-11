Общество
RuNews24.ruМВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Напомним, что в Хабаровске 11 июля состоялась акция в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора Сергея Фургала.
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с чего всё началось
УМВД края опубликовало сообщение: «В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С. И. Фургала, приняло участие от 10 до 12 тысяч человек».Коммерсантъвчера в 11:33
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