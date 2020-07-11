Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruМВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Напомним, что в Хабаровске 11 июля состоялась акция в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора Сергея Фургала.
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с чего всё началось
УМВД края опубликовало сообщение
: «В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С. И. Фургала, приняло участие от 10 до 12 тысяч человек».
Коммерсантъвчера в 11:33

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МВД назвало организаторов и численность митингов из-за Фургала

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Власти Хабаровского края заявили о своей непричастности к акции в поддержку Фургала

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Правительство Хабаровского края отреагировало на информацию МВД

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Митинги в Хабаровске организовали соратники Фургала. Но у него остался шанс смягчить себе срок

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В Хабаровске прошла массовая акция протеста против ареста Фургала

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Полиция сообщила о 10-12 тысячах участников акции в поддержку губернатора Фургала

Znak.comвчера в 05:59
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Экономика

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
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Общество

Роспотребнадзор: коронавирус не передается во время купания

В Роспотребнадзоре заявили, что россиянам не следует бояться заразиться коронавирусом во время купания, так как вирус умирает в воде, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 03:33
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Происшествия

Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД

Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
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Происшествия

Генпрокуратура объяснила характер травм погибших на перевале Дятлова

В Генпрокуратуре России сообщили, что проанализировали характеристики каждой травмы туристов, погибших на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году.
Lenta.ru вчера в 08:47
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Религия

12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла

Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Шоу-бизнес

Сын Дэвида Бекхэма сделал предложение дочери миллиардера

21-летний Бруклин несколько недель назад сделал предложение Николе Пельтц, которая старше его на четыре года.
Московский Комсомолец 03:29
5
Общество

Лукашенко заявил, что белорусы никогда не стояли на коленях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его сердце «окончательно и бесповоротно отдано» белорусскому народу.
Коммерсантъ вчера в 19:31
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Единоборства

Ян отреагировал на слова Сехудо о своей победе над Алдо

RT на русском 03:47
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Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru вчера в 06:40
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Общество

Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
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Игры

Появились первые скриншоты предстоящей игры Watch Dogs Legion

Megaobzor.com вчера в 11:46
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Футбол

Экс-арбитр отреагировал на информацию о своем задержании по делу о ставках

Бывший арбитр Павел Стипиди опроверг информацию о задержании в Латвии по делу о ставках на футбольные матчи.
Газета.Ru 05:22
Здоровье

В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса

Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
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Общество

Столичный регион ждет новое арктическое вторжение

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в этот день через столичный регион будет проходить очередной холодный фронт, начнет поступать воздух из Арктики.
Российская газета вчера в 22:42
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Здоровье

Медведев обеспокоен случаями бубонной чумы у границ РФ

Дмитрий Медведев обеспокоен случаями бубонной чумы у российской границы.
Piter.tv 10 июля в 06:28
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Политика

Украинский Boeing был сбит в Иране из-за неверных настроек ПВО

Газета.Ru 05:18
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Авто

Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000

Автоновости дня 04:02
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Здоровье

232 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За сутки еще у 232 человек в Алтайском крае подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:43
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Происшествия

Адвокат Ефремова назвал сумму исковых требований от потерпевших

Защитник актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что потерпевшие по делу о ДТП с участием артиста требуют в исках около 40 миллионов рублей, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 15:02
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Политика

Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru вчера в 11:36
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Здоровье

Коронавирус в Омской области победили уже 2605 человек

По данным регионального минздрава на 9 июля, за сутки в Омской области выявлено 89 новых случаев инфицирования COVID-19, общее число заболевших от начала эпидемии в регионе – 4374.
Омскрегион 09 июля в 05:38
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Энергетика

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:48
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Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
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Происшествия

На Таймыре разлилось до 20 тонн топлива из-за разгерметизации трубы

РИА Новости 05:26
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Происшествия

В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома

Известия вчера в 23:45
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Политика

Вассерман назвал военным преступлением действия Украины против России

Политолог пояснил, что, согласно международным законам, любой вид блокады рассматривается как разновидность военных действий.
News.ru 01:42
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Общество

Ученый сообщил о росте заразности коронавируса

Заразность коронавируса повысилась на 30% из-за мутации ДНК. Об этом сообщил ученый из Гонконга, пишет South China Morning Post.
РБК 03:53
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Экономика

Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров

Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер вчера в 10:04
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Общество

При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских

Четырнадцать полицейских пострадали во время беспорядков в Белграде у здания парламента вечером в пятницу, задержан 71 человек, сообщил директор полиции Владимир Ребич.
РИА Новости вчера в 05:58
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