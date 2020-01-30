В МВД России раскрыли наиболее распространенные у злоумышленников способы угонов автомобилей.

с чего всё началось

По данным ведомства, ещё одним распространённым способом угона автомобилей является применение специальных радиоэлектронных средств, передает РИА Новости. В Москве выкрали лимузин Сталина В полиции говорят, что иногда злоумышленники подменяют ключи при осмотре продаваемого автомобиля.

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