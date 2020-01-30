Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейМВД назвало распространенные способы угона автомобилей

По данным ведомства, ещё одним распространённым способом угона автомобилей является применение специальных радиоэлектронных средств, передает РИА Новости. В Москве выкрали лимузин Сталина В полиции говорят, что иногда злоумышленники подменяют ключи при осмотре продаваемого автомобиля.
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с чего всё началось

МВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей

В МВД России раскрыли наиболее распространенные у злоумышленников способы угонов автомобилей.
РИА Новостивчера в 22:12

Подробнее о событии

В МВД рассказали о самых распространенных способах угона автомобилей

Известия02:15

В МВД рассказали о трех самых распространенных способах угона автомобиля

URA.Ruвчера в 22:36

Россиянам раскрыли распространенные методы угона автомобилей

Lenta.ru01:00

В полиции назвали самые популярные способы угона машин

Российская газета00:27

МВД назвало самые популярные способы угона автомобиля

РБК01:37

Самые распространённые способы угона автомобилей назвали в МВД

News.ruвчера в 22:34

МВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей

РИА Новостивчера в 22:12
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Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM вчера в 22:49
Происшествия

Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения

Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
RT на русском 02:26
Политика

В Чувашии назвали дату выборов главы региона

Накануне Путин досрочно отправил в отставку Игнатьева с поста главы республики в связи с утратой доверия.
Известия 00:56
Гаджеты

Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android

Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.
ToDay News Ufa вчера в 19:50
Происшествия

Пожар в краснодарской школе устроил четвероклассник

Российская газета 02:51
Политика

США расширили санкции в отношении России

Министерство финансов США в среду, 29 января, заявило о расширении санкций в отношении России.
Вести.Ru вчера в 14:24
Футбол

«Краснодар» продал Татаева в «Младу Болеслав»

«Краснодар» объявил о переходе защитника Алексея Татаева в «Младу Болеслав».
Матч ТВ 02:22
Политика

Мать помилованной израильтянки Иссахар поблагодарила Путина

Life.ru вчера в 17:25
Общество

Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек

Число жертв коронавируса 2019-nCoV в Китае стремительно растет - по состоянию на 30 января умерли 170 человек.
Газета.Ru 01:37
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ

RT на русском вчера в 16:36
Происшествия

Задержан замначальника ГУ МЧС России по Тверской области

RT на русском 28 января в 15:12
Шоу-бизнес

Слухи о разводе с Полиной Гагариной прокомментировал её муж

В сети мгновенно поползли слухи о разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова.
Privet-Rostov.ru вчера в 12:01
Происшествия

В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди

РИА Новости 03:09
Политика

Совфед одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза России

Как сообщает РИА Новости, согласно документу, заместитель председателя Совбеза назначается и освобождается от должности президентом России.
RT на русском 03:03
Кино

Марго Робби объяснила отсутствие Джареда Лето в фильме «Хищные птицы»

ToDay News Ufa вчера в 23:19
Футбол

«ПСЖ» отклонил предложение «Атлетико» по Кавани

Евро-футбол.ру 28 января в 14:32
Политика

Толстой ответил украинскому депутату, назвавшему ПАСЕ Анной Карениной

Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко провел параллель между ассамблеей и героиней романа Льва Толстого «Анна Каренина», на что получил ответ потомка великого писателя — руководителя делегации России Петра Толстого 29 января.
Красная весна вчера в 14:32
Здоровье

Диетолог Соломатина предупредила об опасности помидоров и кетчупа

Лучше использовать качественную томатную пасту, в которую можно добавить специи по собственному вкусу, отмечает эксперт.
Экономика сегодня 02:27
Энергетика

Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.
Российская газета 02:41
Футбол

Александр Соболев продолжит карьеру в «Спартаке»

Вести.Ru вчера в 13:00
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru 02:28
Общество

В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Газета.Ru вчера в 16:53
Шоу-бизнес

Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
НТВ 28 января в 07:29
Происшествия

СК завел новые дела против контрабандистов, вывозивших лес в Китай

Следователи возбудили уголовные дела об организации преступного сообщества, которое занималось контрабандой с Дальнего Востока в КНР ценных пород дерева на сумму свыше 458 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
РИА Новости 01:05
Фигурное катание

Фигуристка Алена Канышева покинула группу тренера Этери Тутберидзе

Алена Канышева опубликовала откровенный пост в соцсети Instagram, где рассказала о причинах ухода из одиночного катания и группы тренера Этери Тутберидзе.
Дни24 вчера в 02:15
Экономика

Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов

Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
РИА Новости 01:49
Шоу-бизнес

В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой

Только узнав о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, фанаты телеведущей начали обсуждать возможную свадьбу и будущее новоиспеченной пары.
Pravda.Ru вчера в 07:52
Политика

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Кино

Россиянка Юлия Чиркова стала обладателем «Порно-Оскара»

Российский порноактёр Алексей Маетный под псевдонимом Markus Dupree получил награду сразу в трех номинациях.
ToDay News Ufa 28 января в 10:16
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» оборудовали новой гиперзвуковой ракетой

Конструктор добавил, что новая ракета стала еще быстрее, а также не требует большого количества взрывчатого вещества и может более эффективно поражать цель на высокой скорости.
Капитал страны вчера в 12:20
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