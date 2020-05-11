Среди регионов, лидирующих по числу нарушений режима самоизоляции, оказались юг России и Приморский край, сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.

с чего всё началось

Больше всего режим самоизоляции нарушают в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане, сообщил «РИА Новости» начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев.

МВД назвало регионы, где чаще всего нарушают режим самоизоляции

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