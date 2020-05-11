Коронавирус
КоммерсантъМВД назвало регионы, где чаще всего нарушают режим самоизоляции
Больше всего режим самоизоляции нарушают в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане, сообщил «РИА Новости» начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев.
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Среди регионов, лидирующих по числу нарушений режима самоизоляции, оказались юг России и Приморский край, сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.РИА Новости20:04
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Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
Политика
Путин рассказал о своем понимании национальной идеи
Российская национальная идея заключается в патриотизме, но он не должен быть затхлым, считает президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 03:39
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Космос
Россию назвали главным источником космического мусора
По данным компании, на орбите находится один кусок космического мусора, принадлежащий Великобритании.
Shraibikus News 00:39
Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
РИА Новости 09:03
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru 16:52
Общество
В Москве умерли ещё 56 пациентов с коронавирусом
RT на русском 15:35
Политика
Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы
Киев, 11 мая 2020, 04:47 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия якобы использует празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне для того, чтобы «мобилизовывать и раскручивать новые войны» и поэтому РФ не заслуживает права отмечать эту дату.
REGNUM 21:47
Культура
«Музыка мира»: уникальный проект объединил более сотни музыкантов
Уникальный проект "Музыка мира" объединил 108 музыкантов из более чем 20 стран. Для ветеранов сыграли флейтисты, скрипачи, трубачи.
РЕН ТВ 08 мая в 19:52
Здоровье
Еще 34 человека заболели коронавирусом в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медики диагностировали коронавирус ещ у 34 человек. Среди них жители краевой столицы и района им. Лазо.
EastRussia 08:14
ЖКХ
Дома на центральных улицах Читы ждёт отключение горячей воды с 20 мая
Специалисты 20 мая приступят к гидравлическим испытаниям участка теплотрассы «ТЭЦ-1 – Город», что приведёт к плановому ограничению подачи горячей воды в многоквартирные дома на ряде улиц Читы.
Zabnews.ru 21:18
Общество
Минпросвещения допустило отмену ОГЭ
Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 05:12
Общество
Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании с 13 мая
Власти Великобритании начнут с 13 мая смягчать карантинные меры, введенные в стране в связи с распространением коронавируса, но время полностью отменять их еще не настало.
ТАСС 14:49
Здоровье
В Нью-Йорке от коронавируса начали умирать дети
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что коронавирус вызывает у детей синдром системного воспалительного ответа.
Росбалт вчера в 13:25
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
Футбол
У трех футболистов «Бетиса» обнаружен коронавирус
Ранее защитник мадридского "Атлетико" Ренан Лоди заболел коронавирусом.
Soccer.ru 04:02
Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета 10:50
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
Общество
В Приморье режим самоизоляции продлили до 31 мая
Власти Приморья продлили режим самоизоляции на фоне коронавируса до 31 мая включительно, сообщает правительство региона.
РИА Новости 06:18
Здоровье
Назван способ предотвратить пневмонию при коронавирусе
Врач Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при коронавирусе.
Свободная Пресса вчера в 00:14
Общество
Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов
Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.
ТАСС 16:59
Общество
В Тульской области начнут работать плавательные бассейны
Вступили в силу изменения в Указ Губернатора № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» от 30 апреля 2020 года.
Первый Тульский 19:34
Общество
В Саратовской области продлили режим самоизоляции
Правительство Саратовской области до 31 мая продлило ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, с 12 мая все промышленные предприятия начнут работу, сообщил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 10:36
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших в подмосковном хосписе
Шестеро пострадавших при пожаре в частном хосписе в Красногорске находятся в реанимации.
Lenta.ru 20:46
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК 08:34
Общество
В Подмосковье спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19
Специалист отметила, что резкий прирост заболевших COVID-19 в регионе сдерживается введенным режимом самоизоляции.
РИА Новости 20:24
Происшествия
В Курганской области выявлено семь новых носителей коронавируса
Курган, 9 мая 2020, 11:55 — REGNUM В Курганской области выявлено за сутки семь положительных проб на коронавирус.
REGNUM вчера в 04:55
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07