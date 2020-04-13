Общество
Рифей-ПермьМВД назвало самые криминальные регионы России
Стали известны самые криминальные регионы России. Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно. Об этом сообщает RT со ссылкой на статистику МВД.
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с чего всё началось
Всего за два месяца текущего года в России было зарегистрировано 327,3 тыс. преступлений. Это на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечают в МВД. Ранее были названы российские регионы с самым высоким уровнем IT-преступности.RT на русскомвчера в 23:04
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Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Наука
Рядом с гигантской сифонофорой обнаружены новые морские существа
Были обнаружены длиннохвостый морской огурец и ряд разных видов моллюсков, ракушек и приземистых омаров.
Популярная механика 05:17
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Общество
Для езды по Москве начали выдавать специальные пропуска
С 15 и до 30 апреля цифровой пропуск понадобится гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте.
Вести.Ru 03:35
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель.
Известия 04:46
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Общество
Минпросвещения допустило изменение сроков сдачи ЕГЭ
Минпросвещения России может скорректировать срок проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников, но пока такого решения нет.
Известия 05:51
Транспорт
РЖД сократят количество поездов дальнего следования из-за коронавируса
Российские железные дороги (РЖД) временно отменят ряд поездов дальнего следования с 15 апреля. Об этом сообщается на сайте холдинга.
РБК вчера в 13:03
Происшествия
В жилом доме в Петербурге взорвался газ
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме на Морской набережной в Петербурге, сообщает «Фонтанка».
Lenta.ru 05:01
Общество
Роскачество обнаружило бактерии в туалетной бумаге
Специалисты Роскачества провели проверку семи образцов туалетной бумаги и обнаружили в одном из них бактерии.
Москва 24 03:06
Общество
В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса
По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
Политика
Лукашенко призвал лежащих в больницах бороться за свои жизни
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лежащих в больницах жителей республики на фоне "коронавирусного психоза" не опускать руки и бороться за свои жизни - как при заражении COVID-19, так и при других заболеваниях.
РИА Новости 05:36
Общество
Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков
В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 10:04
Гаджеты
Bloomberg: новый iPhone будет похож на последние iPad
Преемники iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получат плоские края из нержавеющей стали вместо нынешнего изогнутого дизайна, сообщают источники Bloomberg, знакомые с планами компании.
News.ru 05:50
Здоровье
В Петушках от коронавируса умерли две женщины
В Коврове скончался мужчина 1971года рождения, в Петушках – две женщины 1940 и 1965 годов рождения.
ГТРК Владимир 04:53
Кино
Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Inc-news.ru вчера в 15:52
Экономика
В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти
Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:54
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля в понедельник утром растет к доллару и евро на фоне закрепления нефтяных котировок выше 31 доллара за баррель Brent, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:13
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:42
Общество
В Кремле ответили на заявления о возможном повторении девяностых
В Кремле назвали истеричными проявлениями опасения, что на фоне коронавируса в России повторятся тяжелые 90-е годы: у страха глаза велики Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 05:54
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
РИА Новости вчера в 01:43
Космос
Раскрыта тайна планет с двумя солнцами
Выводы исследователей, которые раскрывают тайну необычного поведения экзопланет, имеющих два солнца, опубликован на сайте организации.
Lenta.ru 05:55
Здоровье
Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса
Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
StarHit.ru 11 апреля в 12:07
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв", сообщили в Западном военном округе.
Газета.Ru 05:00
Общество
Кремль опроверг сообщения о переносе парада Победы
Никаких решений о переносе парада Победы 9 мая в Москве и других торжественных мероприятий не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика Сегодня 11 апреля в 07:57
Здоровье
Механизм дополнительных выплат медикам разработали в Ставропольском крае
"Разработаны механизмы для дополнительных выплат медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку при работе с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
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