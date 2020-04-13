Всего за два месяца текущего года в России было зарегистрировано 327,3 тыс. преступлений. Это на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечают в МВД. Ранее были названы российские регионы с самым высоким уровнем IT-преступности.

с чего всё началось

Стали известны самые криминальные регионы России. Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно. Об этом сообщает RT со ссылкой на статистику МВД.

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