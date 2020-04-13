Общество
REGNUMМВД назвало самые криминальные регионы в России
Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
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с чего всё началось
Всего за два месяца текущего года в России было зарегистрировано 327,3 тыс. преступлений. Это на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечают в МВД. Ранее были названы российские регионы с самым высоким уровнем IT-преступности.RT на русскомвчера в 23:04
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Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
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Рынок акций начнет торговую сессию с небольшого снижения - ИК «Атон»
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В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
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Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что на этой неделе правительство представит дополнительные меры по поддержке бизнеса, сообщает агентство ТАСС.
РБК 02:46
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Общество
Кремль опроверг сообщения о переносе парада Победы
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Политика Сегодня 11 апреля в 07:57
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Общество
Российский академик предсказал пик эпидемии коронавируса в стране
Пик эпидемии коронавируса в России придется на конец апреля — начало мая, а затем выйдет на плато.
Lenta.ru 02:43
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Поправка была принята Мосгордумой 31 марта и вступила в силу с 1 апреля.
Ведомости вчера в 09:25
Происшествия
Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500
Коммерсантъ вчера в 03:23
Хоккей
Жена Ковальчука показала, как тренируется с мужем во время карантина
Жена нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Ковальчука Николь показала, как тренируется с супругом во время карантина в связи с коронавирусом.
RT на русском 11 апреля в 05:20
Происшествия
В Саратовской области умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом
Как сообщили в штабе, один из заболевших - житель Аткарского района, он находится в удовлетворительном состоянии, второй положительный тест был получен после смерти 90-летней пациентки, которая была госпитализирована с подозрением на пневмонию.
Российская газета 02:45
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса
Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
Энергетика
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении нефтедобычи
Страны-участницы сделки ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, сообщает Bloomberg.
Дождь вчера в 14:31
Общество
Борис Джонсон заявил, что в больнице находился на грани смерти
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что был близок к смерти, находясь в отделении интенсивной терапии с новым коронавирусом.
ТАСС вчера в 12:02
Здоровье
В Уфе закрыли ещё одну больницу из-за коронавируса
Сегодня, 13 апреля, стало известно, что ещё одна крупная больница Уфы закрыта на карантин.
Bash.News 01:50
Общество
Сроки пика пандемии коронавируса назвал ведущий эпидемиолог Китая
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что если ситуация с коронавирусом на планете будет развиваться также, как сейчас, то до пика заболеваемости остается еще минимум две недели.
Телепорт вчера в 22:57
Технологии
Сбербанк предложил всем желающим пройти онлайн-тест на коронавирус
«Сбербанк предлагает всем желающим бесплатно пройти тест Sber Covid-19symptom checker, позволяющий количественно оценить вероятность заболевания коронавирусом, а также вероятность легкого течения болезни», - говорится в сообщении.
Агентство Москва 02:30
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Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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Религия
У православных христиан началась страстная неделя
У православных христиан сегодня началась страстная неделя. Это самое строгое и эмоционально напряжённое время всего богослужебного года.
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В Челябинской области разрешили работать парикмахерским
С сегодняшнего дня разрешена работа парикмехерских, а также салонов красоты, имеющих медицинскую лицензию — у нас их не так много.
Эхо Москвы в Челябинске 01:55
Здоровье
В ВОЗ призвали Белоруссию готовиться к худшему
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Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже
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Правозащитники попросили ООН расследовать бунт в иркутской колонии
Директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова направила обращение в ООН с просьбой вмешаться в ситуацию с бунтом в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области.
РБК вчера в 16:51
Общество
Издатели направили правительству России «открытое письмо книжников»
Москва, 13 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Издатели книг направили правительству России «открытое письмо книжников», в котором просят добавить книжную продукцию в перечень товаров первой необходимости.
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Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
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Самойлова рассказала о жизни после разрыва с Джиганом
Жена Джигана Оксана Самойлова рассказала о жизни после разрыва с рэпером.
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Россия увеличила выпуск антисептиков в 6 раз с начала весны
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