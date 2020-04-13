Общество

REGNUMREGNUMМВД назвало самые криминальные регионы в России

Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
Читать в источнике
Комментировать77
с чего всё началось

Названы регионы — лидеры по числу зарегистрированных преступлений

Всего за два месяца текущего года в России было зарегистрировано 327,3 тыс. преступлений. Это на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечают в МВД. Ранее были названы российские регионы с самым высоким уровнем IT-преступности.
RT на русскомвчера в 23:04

Подробнее о событии

Названы лидирующие по числу зарегистрированных преступлений регионы

Известия02:25

Названы самые криминальные российские регионы

Lenta.ruвчера в 23:33

Названы регионы, где совершено больше всего преступлений с начала года

Комсомольская правда01:35

Стали известны регионы России с самой высокой преступностью

Московский Комсомолец02:26

Названы регионы с самым большим числом преступлений

РЕН ТВвчера в 23:56

Названы самые криминальные регионы России

РИА Новости01:44

Названы регионы — лидеры по числу зарегистрированных преступлений

RT на русскомвчера в 23:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 03:13, Ашберн
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,8K
Финансы

Рынок акций начнет торговую сессию с небольшого снижения - ИК «Атон»

Аналитики ИК "Атон" считают, что в понедельник российский рынок акций начнет торговую сессию с небольшого снижения, говорится в обзоре компании.
Финмаркет 02:57
1
Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
55
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
650
Политика

Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что на этой неделе правительство представит дополнительные меры по поддержке бизнеса, сообщает агентство ТАСС.
РБК 02:46
4
Общество

Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку

Клопс вчера в 04:43
298
Общество

Кремль опроверг сообщения о переносе парада Победы

Никаких решений о переносе парада Победы 9 мая в Москве и других торжественных мероприятий не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика Сегодня 11 апреля в 07:57
970
Транспорт

РЖД отменят 32 поезда дальнего следования

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru вчера в 11:47
116
Общество

Российский академик предсказал пик эпидемии коронавируса в стране

Пик эпидемии коронавируса в России придется на конец апреля — начало мая, а затем выйдет на плато.
Lenta.ru 02:43
14
Общество

Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Поправка была принята Мосгордумой 31 марта и вступила в силу с 1 апреля.
Ведомости вчера в 09:25
184
Происшествия

Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500

Коммерсантъ вчера в 03:23
304
Хоккей

Жена Ковальчука показала, как тренируется с мужем во время карантина

Жена нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Ковальчука Николь показала, как тренируется с супругом во время карантина в связи с коронавирусом.
RT на русском 11 апреля в 05:20
1
Происшествия

В Саратовской области умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом

Как сообщили в штабе, один из заболевших - житель Аткарского района, он находится в удовлетворительном состоянии, второй положительный тест был получен после смерти 90-летней пациентки, которая была госпитализирована с подозрением на пневмонию.
Российская газета 02:45
33
Общество

В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
795
Общество

Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса

Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
196
Энергетика

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении нефтедобычи

Страны-участницы сделки ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, сообщает Bloomberg.
Дождь вчера в 14:31
530
Общество

Борис Джонсон заявил, что в больнице находился на грани смерти

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что был близок к смерти, находясь в отделении интенсивной терапии с новым коронавирусом.
ТАСС вчера в 12:02
6
Здоровье

В Уфе закрыли ещё одну больницу из-за коронавируса

Сегодня, 13 апреля, стало известно, что ещё одна крупная больница Уфы закрыта на карантин.
Bash.News 01:50
Общество

Сроки пика пандемии коронавируса назвал ведущий эпидемиолог Китая

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что если ситуация с коронавирусом на планете будет развиваться также, как сейчас, то до пика заболеваемости остается еще минимум две недели.
Телепорт вчера в 22:57
65
Технологии

Сбербанк предложил всем желающим пройти онлайн-тест на коронавирус

«Сбербанк предлагает всем желающим бесплатно пройти тест Sber Covid-19symptom checker, позволяющий количественно оценить вероятность заболевания коронавирусом, а также вероятность легкого течения болезни», - говорится в сообщении.
Агентство Москва 02:30
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
490
Религия

У православных христиан началась страстная неделя

У православных христиан сегодня началась страстная неделя. Это самое строгое и эмоционально напряжённое время всего богослужебного года.
ОГТРК Ямал-Регион 01:41
Общество

В Челябинской области разрешили работать парикмахерским

С сегодняшнего дня разрешена работа парикмехерских, а также салонов красоты, имеющих медицинскую лицензию — у нас их не так много.
Эхо Москвы в Челябинске 01:55
1
Здоровье

В ВОЗ призвали Белоруссию готовиться к худшему

Ранее ВОЗ уже рекомендовал Белоруссии ввести более жесткие меры из-за ситуации с коронавирусом.
АБН 11 апреля в 15:14
212
Авто

Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже

Автоновости дня вчера в 04:35
44
Происшествия

Правозащитники попросили ООН расследовать бунт в иркутской колонии

Директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова направила обращение в ООН с просьбой вмешаться в ситуацию с бунтом в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области.
РБК вчера в 16:51
144
Общество

Издатели направили правительству России «открытое письмо книжников»

Москва, 13 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Издатели книг направили правительству России «открытое письмо книжников», в котором просят добавить книжную продукцию в перечень товаров первой необходимости.
REGNUM 02:28
1
Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
2,8K
Шоу-бизнес

Самойлова рассказала о жизни после разрыва с Джиганом

Жена Джигана Оксана Самойлова рассказала о жизни после разрыва с рэпером.
News.ru вчера в 06:08
8
Экономика

Россия увеличила выпуск антисептиков в 6 раз с начала весны

Российские производители антисептических средств с начала марта нарастили объем продукции в шесть раз на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 02:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное