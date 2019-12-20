Происшествия

Lenta.ruLenta.ruМВД назвало самые популярные способы угона автомобилей

В главном управлении МВД по Москве назвали популярные способы вскрытия и угона машин в столице, сообщает РИА Новости. По данным ведомства, часто угонщики вскрывают двери механическим способом или с помощью специальных приспособлений вроде «удочки» и «длинной руки».
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с чего всё началось

Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве

В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказали о четырех основных способах угонов автомобилей в столице. Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие замков специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканеров.
РИА Новостивчера в 19:35

Подробнее о событии

МВД рассказало о самых распространенных способах угона машин в Москве

РИАМО01:59

Эксперты назвали самые популярные способы угона машин в Москве

Моя Москва.онлайнвчера в 22:42

МВД перечислило способы угона автомобилей в Москве

Москва 24вчера в 22:25

Полиция рассказала о популярных способах угона машин в Москве

Общественное телевидение Россиивчера в 21:37

Названы наиболее популярные способы угона машин в Москве

Газета.Ruвчера в 21:35

Названы самые популярные способы угона машин в Москве

RT на русскомвчера в 20:40

Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве

РИА Новостивчера в 19:35
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Происшествия

Соседка рассказала о семье стрелявшего на Лубянке

РЕН ТВ 01:05
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве

РБК вчера в 11:09
Политика

Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены

РИА Новости 05:42
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Происшествия

Пропавший в Челябинске 12-летний школьник найден

В Челябинске найден 12-летний мальчик, который пропал вечером 19 декабря. Об этом журналистам сообщили волонтёры.
REGNUM 03:53
Политика

Эрдоган пообещал ответить США на меры против «Турецкого потока»

Турция зеркально ответит Соединённым Штатам в случае, если будут введены санкции против газопровода «Турецкий поток».
REGNUM 06:30
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК 18 декабря в 16:00
Происшествия

Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ

Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
РИА Новости 06:10
Общество

Перекрытия дошли до Невского, в центре города коллапс

Фонтанка.Ру 04:05
Политика

Ведущий НТВ назвал позорищем поведение журналистов перед Путиным

Телеведущий Андрей Норкин назвал цирком поведение журналистов на пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 05:50
Общество

Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт в России

Депутат Госдумы Борис Чернышёв предложил Роскомнадзору провести инвентаризацию всех действующих сим-карт в стране и создать их единую базу.
RT на русском 06:23
Спорт

WADA назвало страны, нарушавшие антидопинговые правила чаще России

В 2017 году итальянские спортсмены нарушали антидопинговые правила в два раза чаще, чем спортсмены из России.
REGNUM 05:26
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК вчера в 23:00
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
РИА Новости 18 декабря в 09:30
Единоборства

Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое

Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
ProstoProSport вчера в 09:42
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru вчера в 13:30
Единоборства

Генри Сехудо отказался от пояса UFC в наилегчайшем весе

Журналист Ариэль Хельвани в своем твиттере сообщил, что американский боец UFC Генри Сехудо отказался от одного из своих титулов.
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Общество

Голикова назвала причины разрыва в зарплатах врачей

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, чем объясняется разница зарплат врачей в регионах.
Газета.Ru 05:54
Политика

Путин поддержал идею межпарламентского диалога в «нормандском формате»

Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию на Украине.
ТАСС 05:22
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 06:03
Происшествия

В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Российская газета 04:36
Общество

Соболь пожаловалась в СКР на распространение фейков Пригожиным

Коммерсантъ 06:41
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила

Через какое-то время певица рассказала обо всем отцу, который был поражен тем, что произошло.
РЕН ТВ 04:54
Политика

Путин высказался на тему захоронения тела Ленина

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал возможность захоронения тела советского государственного деятеля Владимира Ленина.
RT на русском вчера в 05:23
Политика

Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов

"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
РИА Новости 05:28
Культура

В Москве готовят выставку «Сальвадор Дали. Магическое искусство»

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Появились первые изображения нового iPhone SE 2

В сети появились изображения нового iPhone SE 2 от компании Apple. Об этом передает портал ixbt.com.
Газета.Ru 01:07
Происшествия

В Ивановской области брат и сестра провалились под лед и утонули

По предварительным данным, вечером 19 декабря девушка забрала своего родственника из спортивной секции.
Дни.ру 05:17
Происшествия

Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано.
ТАСС 06:41
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Глава Крыма восхитился уровнем открытости Путина на пресс-конференции

Глава Крыма Сергей Аксёнов подвёл итоги большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Krym.News 01:35
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