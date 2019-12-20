Происшествия
Lenta.ruМВД назвало самые популярные способы угона автомобилей
В главном управлении МВД по Москве назвали популярные способы вскрытия и угона машин в столице, сообщает РИА Новости. По данным ведомства, часто угонщики вскрывают двери механическим способом или с помощью специальных приспособлений вроде «удочки» и «длинной руки».
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с чего всё началось
В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказали о четырех основных способах угонов автомобилей в столице. Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие замков специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканеров.РИА Новостивчера в 19:35
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Полиция рассказала о популярных способах угона машин в Москве
Общественное телевидение Россиивчера в 21:37
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