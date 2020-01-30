Общество
РБКМВД назвало самые популярные способы угона автомобиля
За 2019 год количество краж снизилось на 14% по сравнению с прошлым годом и составило 20 тыс. случаев, указали в МВД. Ранее в полиции назвали наиболее популярные места угона автомобилей.
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В МВД России раскрыли наиболее распространенные у злоумышленников способы угонов автомобилей.РИА Новостивчера в 22:12
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Политика
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Политика
Путин и премьер Баварии обсудили убийство гражданина Грузии в Берлине
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Космос
Получены самые детальные снимки Солнца в истории
Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Хоккей
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Происшествия
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Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
Общество
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Ресторан McDonald's на Пушкинской площади в Москве 31 января отменяет акцию с предложением Биг Мака и других блюд по цене 1990 года из-за рекомендации правительства Москвы воздержаться от массовых мероприятий из-за опасности заражения коронавирусом, говорится на сайте сети.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди
Предприниматель Сергей Щербаков, которому принадлежит пермский мини-отель "Карамель", где из-за прорыва трубы погибли пять человек, задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Происшествия
В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Политика
Госдума может отложить второе чтение поправок к Конституции
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Футбол
Роберт Мак перейдет из «Зенита» в «Коньяспор»
Роберт Мак перешел в "Зенит" из греческого ПАОКа в 2016 году. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей и забил два мяча.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак была замечена в клинике пластической хирургии
Телеведущая обратилась за советом к Сергею Блохину. Ксения Собчак нанесла визит в клинику известного пластического хирурга Сергея Блохина.
Происшествия
Уральские слесари похитили 2,6 млн долларов из банковских ячеек
Троих жителей Свердловской области арестовали по подозрению в хищении свыше 2,6 миллиона долларов из банковских ячеек в различных регионах страны.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Здоровье
Минздрав назвал три лекарства от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Армия и оружие
Военные США нашли останки погибших при крушении самолета в Афганистане
Американские военные в Афганистане обнаружили тела двух погибших на месте крушения военного самолета Bombardier E-11A в провинции Газни, сообщает агентство Reuters.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
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Постиранный жительницей города Талицы ребенок родился живым и умер в стиральной машине от полученных травм.
Общество
Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом
Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
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В Роскачестве сравнили пользу оливкового и подсолнечного масел
Эксперты национальной системы мониторинга качества (Роскачество) провели анализ состава подсолнечного и оливкового масла и пришли к выводу, что нельзя говорить однозначно о преимуществе какого-то из них.
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Кристина Орбакайте показала, как передвигается с переломом
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Экономика
Центробанк начнёт выплату зарплат по номеру телефона через год
Система быстрых платежей позволит компаниям переводить деньги не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к любому счету в выбранном им банке.
Происшествия
800 человек эвакуировали с химфака МГУ
Происшествия
На Октябрьской набережной вспыхнул цех по переработке резины
Около 13.18 30 января петербургские пожарные получили сообщение о пожаре на Октябрьской набережной, сообщила пресс-служба городской МЧС.
Политика
Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
Футбол
Уле Гуннар Сульшер: «Горжусь игроками „МЮ“ после победы над „Сити“»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после победы над «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги (1:0) признался, что гордится своими игроками.