Общество

РБКРБКМВД назвало самые популярные способы угона автомобиля

За 2019 год количество краж снизилось на 14% по сравнению с прошлым годом и составило 20 тыс. случаев, указали в МВД. Ранее в полиции назвали наиболее популярные места угона автомобилей.
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с чего всё началось

МВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей

В МВД России раскрыли наиболее распространенные у злоумышленников способы угонов автомобилей.
РИА Новостивчера в 22:12

Подробнее о событии

В МВД рассказали о самых распространенных способах угона автомобилей

Известия02:15

Самые распространённые способы угона автомобилей назвали в МВД

News.ruвчера в 22:34

Россиянам раскрыли распространенные методы угона автомобилей

Lenta.ru01:00

В полиции назвали самые популярные способы угона машин

Российская газета00:27

В МВД рассказали о трех самых распространенных способах угона автомобиля

URA.Ruвчера в 22:36

МВД назвало самые популярные способы угона автомобиля

РБК01:37

МВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей

РИА Новостивчера в 22:12
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Происшествия

Суд арестовал первого полицейского по делу журналиста Голунова

Lenta.ru 05:32
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева после череды скандалов «в связи с утратой доверия».
Известия вчера в 23:44
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Происшествия

В Крыму по делу о крупном хищении задержан офицер, скрывавшийся 10 лет

Правоохранители задержали в Ялте скрывавшегося более 10 лет от следствия полковника Вооруженных Сил РФ, который обвиняется в хищении почти 212 миллионов рублей.
Российская газета 04:10
Политика

Путин и премьер Баварии обсудили убийство гражданина Грузии в Берлине

Сотрудничество России и Германии по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине будет содействовать развитию отношений двух стран, заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 29 января.
Газета.Ru вчера в 11:51
Космос

Получены самые детальные снимки Солнца в истории

Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Lenta.ru 05:05
Хоккей

«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина

В первом периоде Александр отправил шайбу в ворота "хищников" при счете 1:3. Этот гол стал для Овечкина 693-м в НХЛ.
Вести.Ru вчера в 22:31
Происшествия

В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
ТАСС 05:19
Общество

McDonald’s на Пушкинской отменил акцию 31 января из-за коронавируса

Ресторан McDonald's на Пушкинской площади в Москве 31 января отменяет акцию с предложением Биг Мака и других блюд по цене 1990 года из-за рекомендации правительства Москвы воздержаться от массовых мероприятий из-за опасности заражения коронавирусом, говорится на сайте сети.
ТАСС 04:38
Происшествия

В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди

Предприниматель Сергей Щербаков, которому принадлежит пермский мини-отель "Карамель", где из-за прорыва трубы погибли пять человек, задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 03:09
Происшествия

В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

РИА Новости 05:33
Политика

Госдума может отложить второе чтение поправок к Конституции

Государственная дума может на некоторое время отложить рассмотрение президентских поправок к Конституции РФ во втором чтении.
Политсовет 06:04
Футбол

Роберт Мак перейдет из «Зенита» в «Коньяспор»

Роберт Мак перешел в "Зенит" из греческого ПАОКа в 2016 году. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей и забил два мяча.
Вести.Ru 28 января в 15:06
Шоу-бизнес

Ксения Собчак была замечена в клинике пластической хирургии

Телеведущая обратилась за советом к Сергею Блохину. Ксения Собчак нанесла визит в клинику известного пластического хирурга Сергея Блохина.
7Дней.ру 03:00
Происшествия

Уральские слесари похитили 2,6 млн долларов из банковских ячеек

Троих жителей Свердловской области арестовали по подозрению в хищении свыше 2,6 миллиона долларов из банковских ячеек в различных регионах страны.
Вести.Ru 05:30
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Здоровье

Минздрав назвал три лекарства от коронавируса

Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Вести.Ru 03:52
Армия и оружие

Военные США нашли останки погибших при крушении самолета в Афганистане

Американские военные в Афганистане обнаружили тела двух погибших на месте крушения военного самолета Bombardier E-11A в провинции Газни, сообщает агентство Reuters.
РБК 28 января в 15:20
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости вчера в 05:33
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 06:36
Происшествия

Постиранный россиянкой ребенок умер в стиральной машине

Постиранный жительницей города Талицы ребенок родился живым и умер в стиральной машине от полученных травм.
Lenta.ru 04:52
Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Lenta.ru 05:12
Общество

В Роскачестве сравнили пользу оливкового и подсолнечного масел

Эксперты национальной системы мониторинга качества (Роскачество) провели анализ состава подсолнечного и оливкового масла и пришли к выводу, что нельзя говорить однозначно о преимуществе какого-то из них.
REGNUM 02:43
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала, как передвигается с переломом

Суть событий 04:40
Общество

Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Известия 04:14
Экономика

Центробанк начнёт выплату зарплат по номеру телефона через год

Система быстрых платежей позволит компаниям переводить деньги не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к любому счету в выбранном им банке.
Говорит Москва вчера в 06:59
Происшествия

800 человек эвакуировали с химфака МГУ

Известия 05:49
Происшествия

На Октябрьской набережной вспыхнул цех по переработке резины

Около 13.18 30 января петербургские пожарные получили сообщение о пожаре на Октябрьской набережной, сообщила пресс-служба городской МЧС.
Piter.tv 05:51
Политика

Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар

Телеканал RTVI вчера в 11:59
Футбол

Уле Гуннар Сульшер: «Горжусь игроками „МЮ“ после победы над „Сити“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после победы над «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги (1:0) признался, что гордится своими игроками.
Спорт-Экспресс вчера в 22:58
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