Общество

РБКРБКМВД назвало самые популярные способы угона автомобиля

За 2019 год количество краж снизилось на 14% по сравнению с прошлым годом и составило 20 тыс. случаев, указали в МВД. Ранее в полиции назвали наиболее популярные места угона автомобилей.
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с чего всё началось

МВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей

В МВД России раскрыли наиболее распространенные у злоумышленников способы угонов автомобилей.
РИА Новостивчера в 22:12

Подробнее о событии

В полиции назвали самые популярные способы угона машин

Российская газета00:27

МВД назвало самые популярные способы угона автомобиля

РБК01:37

Россиянам раскрыли распространенные методы угона автомобилей

Lenta.ru01:00

В МВД рассказали о самых распространенных способах угона автомобилей

Известия02:15

В МВД рассказали о трех самых распространенных способах угона автомобиля

URA.Ruвчера в 22:36

Самые распространённые способы угона автомобилей назвали в МВД

News.ruвчера в 22:34

МВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей

РИА Новостивчера в 22:12
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
Здоровье

Во Франции подтвердился пятый случай заражения коронавирусом

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в стране подтвердился пятый случай заражения коронавирусом.
Национальная служба новостей вчера в 15:14
Авто

Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах

Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Автоновости дня вчера в 05:27
Общество

Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
RT на русском 04:32
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова рассказала об алкоголизме матери

Bimru.ru 04:12
Политика

Помилованная Путиным израильтянка Иссахар освобождена из колонии

Коммерсантъ 01:28
Политика

Мишустин заявил о недовольстве исполнением поручений президента

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что недоволен тем, как исполняются поручения президента.
РБК 04:32
Происшествия

В Подмосковье при закладке наркотиков задержали полицейского

НТВ 03:27
Армия и оружие

Китай: Россия продержится три часа в случае войны с США

Китайские эксперты заявили, что в России сейчас еще проходят работы по восстановлению ракетных, подводных и воздушно-космических войск, вследствие чего разработка нового вооружения ведется в недостаточном объеме.
RuNews24.ru 02:31
Технологии

Составили список лучших антивирусов для Windows 10

Составлен список лучших антивирусных программ для Windows 10.
ToDay News Ufa вчера в 01:42
Общество

ФСБ показала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой

РИА Новости 04:24
Здоровье

Минздрав рекомендовал три препарата для лечения от коронавируса

Минздрав России опубликовал временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайского коронавируса 2019-nCoV.
Коммерсантъ 04:21
Общество

Facebook выплатит $550 млн за сбор биометрических данных

Американская компания Facebook согласилась выплатить компенсацию в размере $550 млн по претензиям со стороны жителей штата Иллинойс, обвинивших ее в незаконном сборе биометрических данных.
ФАН вчера в 22:13
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM вчера в 22:49
Политика

Суд в Амстердаме продлил приём документов по делу о скифском золоте

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году.
RT на русском 02:50
Единоборства

СМИ назвали цены на билеты на бой Нурмагомедова и Фергюсона

Стали известны цены на билеты на турнир UFC 249, главным событием которого станет поединок действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.
RT на русском 02:52
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ 28 января в 10:42
Общество

Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО

Подразделения появятся в страховых компаниях. Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО в России.
Piter.tv 03:04
Происшествия

В Волгограде зарезали 16-летнего студента

В управлении СК РФ по Волгоградской области сообщают о том, что в региональной столице местный житель нанес смертельное ножевое ранение шестнадцатилетнему студенту колледжа.
Discover24 01:23
Происшествия

Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали

Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Lenta.ru 04:07
Общество

В Крыму чиновницы подарили блокадникам по батону хлеба

Жителей Крыма возмутило то, как две местные чиновницы вместо того, чтобы полноценно отблагодарить проживающих в Керчи блокадников, подарили им по батону хлеба и медали в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.
Газета.Ru 04:15
Политика

Совфед одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза России

Как сообщает РИА Новости, согласно документу, заместитель председателя Совбеза назначается и освобождается от должности президентом России.
RT на русском 03:03
Политика

Украина отказалась вновь покидать ПАСЕ из-за России

Делегация Украины отказалась вновь покидать Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после того, как большинство депутатов поддержали резолюцию, подтвердившую полномочия делегации России в полном объеме.
Lenta.ru 02:02
Общество

Госпитализированного в Москве главу Алтая выписали из больницы

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выписан из столичной больницы, куда он был доставлен 28 января из-за проблем с желудком.
RT на русском 04:17
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал двух мигрантов за призывы к убийству Путина

Как установлено следствием, на фасады шести жилых домов в Петроградском и Центральном районах Петербурга эти лица с помощью трафарета нанесли изображение президента РФ и призыв к его убийству.
REGNUM 00:12
Общество

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
РБК вчера в 08:25
Общество

Чешские программисты уволили министра и сэкономили стране 16 млн евро

Что касается министра транспорта Владимира Кремлика (Vladimir Kremlik), который согласовал огромную сумму на создание сайта, то он был отправлен в отставку по инициативе чешского премьера Андрея Бабиша, посетившего хакатон и увидевшего, как быстро был создан необходимый ресурс.
iXBT.com 02:50
Кино

Появились первые отзывы критиков о «Хищных птицах» с Марго Робби

Piter.tv 03:02
Гаджеты

Китайцы показали новейшие процессоры на замену Intel и AMD

Ferra 03:47
Происшествия

В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди

Предприниматель Сергей Щербаков, которому принадлежит пермский мини-отель "Карамель", где из-за прорыва трубы погибли пять человек, задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 03:09
Футбол

Агент бразильца Пабло подтвердил вероятность перехода игрока в «Рубин»

Паоло Вентура, агент защитника "Браги" Пабло Сантоса, подтвердил информацию об интересе к своему клиенту со стороны казанского "Рубина".
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