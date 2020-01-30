Общество
РБКМВД назвало самые популярные способы угона автомобиля
За 2019 год количество краж снизилось на 14% по сравнению с прошлым годом и составило 20 тыс. случаев, указали в МВД. Ранее в полиции назвали наиболее популярные места угона автомобилей.
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с чего всё началось
В МВД России раскрыли наиболее распространенные у злоумышленников способы угонов автомобилей.РИА Новостивчера в 22:12
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Здоровье
Во Франции подтвердился пятый случай заражения коронавирусом
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в стране подтвердился пятый случай заражения коронавирусом.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах
Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Общество
Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
Политика
Мишустин заявил о недовольстве исполнением поручений президента
Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что недоволен тем, как исполняются поручения президента.
Армия и оружие
Китай: Россия продержится три часа в случае войны с США
Китайские эксперты заявили, что в России сейчас еще проходят работы по восстановлению ракетных, подводных и воздушно-космических войск, вследствие чего разработка нового вооружения ведется в недостаточном объеме.
Технологии
Составили список лучших антивирусов для Windows 10
Составлен список лучших антивирусных программ для Windows 10.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайского коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Facebook выплатит $550 млн за сбор биометрических данных
Американская компания Facebook согласилась выплатить компенсацию в размере $550 млн по претензиям со стороны жителей штата Иллинойс, обвинивших ее в незаконном сборе биометрических данных.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Политика
Суд в Амстердаме продлил приём документов по делу о скифском золоте
Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году.
Единоборства
СМИ назвали цены на билеты на бой Нурмагомедова и Фергюсона
Стали известны цены на билеты на турнир UFC 249, главным событием которого станет поединок действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Общество
Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО
Подразделения появятся в страховых компаниях. Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО в России.
Происшествия
В Волгограде зарезали 16-летнего студента
В управлении СК РФ по Волгоградской области сообщают о том, что в региональной столице местный житель нанес смертельное ножевое ранение шестнадцатилетнему студенту колледжа.
Происшествия
Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали
Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Общество
В Крыму чиновницы подарили блокадникам по батону хлеба
Жителей Крыма возмутило то, как две местные чиновницы вместо того, чтобы полноценно отблагодарить проживающих в Керчи блокадников, подарили им по батону хлеба и медали в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.
Политика
Совфед одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза России
Как сообщает РИА Новости, согласно документу, заместитель председателя Совбеза назначается и освобождается от должности президентом России.
Политика
Украина отказалась вновь покидать ПАСЕ из-за России
Делегация Украины отказалась вновь покидать Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после того, как большинство депутатов поддержали резолюцию, подтвердившую полномочия делегации России в полном объеме.
Общество
Госпитализированного в Москве главу Алтая выписали из больницы
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выписан из столичной больницы, куда он был доставлен 28 января из-за проблем с желудком.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал двух мигрантов за призывы к убийству Путина
Как установлено следствием, на фасады шести жилых домов в Петроградском и Центральном районах Петербурга эти лица с помощью трафарета нанесли изображение президента РФ и призыв к его убийству.
Общество
Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве
Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
Общество
Чешские программисты уволили министра и сэкономили стране 16 млн евро
Что касается министра транспорта Владимира Кремлика (Vladimir Kremlik), который согласовал огромную сумму на создание сайта, то он был отправлен в отставку по инициативе чешского премьера Андрея Бабиша, посетившего хакатон и увидевшего, как быстро был создан необходимый ресурс.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди
Предприниматель Сергей Щербаков, которому принадлежит пермский мини-отель "Карамель", где из-за прорыва трубы погибли пять человек, задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Футбол
Агент бразильца Пабло подтвердил вероятность перехода игрока в «Рубин»
Паоло Вентура, агент защитника "Браги" Пабло Сантоса, подтвердил информацию об интересе к своему клиенту со стороны казанского "Рубина".