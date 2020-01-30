В МВД России раскрыли наиболее распространенные у злоумышленников способы угонов автомобилей.

с чего всё началось

За 2019 год количество краж снизилось на 14% по сравнению с прошлым годом и составило 20 тыс. случаев, указали в МВД. Ранее в полиции назвали наиболее популярные места угона автомобилей.

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