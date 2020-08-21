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Life.ru
Life.ru

МВД назвало вещество, найденное на смывах с рук и одежды Навального

Эксперты химической лаборатории УМВД России по Омской области обнаружили на смывах с одежды, рук, ногтей и волос блогера Алексея Навального химикат. Концентрацию вещества установить не удалось.В источнике
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РБК

Эксперты опровергли риск отравления Навального названным МВД веществом

РБКвчера в 14:08
КП - Омск

Алексей Навальный останется в больнице Омска до стабилизации его состояния

КП - Омсквчера в 10:31
Вечерний Омск. Неделя

Омские полицейские рассказали о веществе, обнаруженном у Навального

Вечерний Омск. Неделявчера в 08:41
Московский Комсомолец

МВД точно назвало вещество, найденное у Навального

Московский Комсомолецвчера в 08:57
РИА ОмскИнформ

Что химики из омской полиции нашли у Навального?

РИА ОмскИнформвчера в 08:45
РИА Новости

В МВД рассказали о результатах анализов Навального

РИА Новостивчера в 09:28
ТАСС

МВД: найденный у Навального химикат мог остаться от контакта с пластиковым стаканчиком

ТАССвчера в 08:37

МИД ответил на доклад сената США по «вмешательству» России в выборы

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала опубликованную накануне часть доклада сената США о "вмешательстве" России в американские президентские выборы бессодержательной и лишенной фактов.
РИА Новости06:35

В Госдуме захотели предоставлять семьям с пятью детьми автомобили

«Просим Вас рассмотреть возможность обеспечения семей при рождении пятого ребенка единожды автомобилями вместимостью не менее семи мест отечественного производства на правах собственности за счет федеральных средств — вне зависимости от достижения одним из детей возраста 18 лет», — говорится в письме.
Lenta.ru01:04
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Обнаружен живой символ белорусских протестов

С. Тихановская назвала себя лидером всех честных белорусов и живым символом сопротивления режиму – но при этом признала отсутствие собственных знаний и амбиций для политической деятельности и любого руководящего поста.
Ореанда-Новости06:18
29

Reuters: Путин сообщил главе Евросовета, что Навальный «заболел»

Глава Европейского совета Шарль Мишель созвонился с Владимиром Путиным и «выразил обеспокоенность» состояние госпитализированного Алексея Навального, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.
Дождьвчера в 11:40
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