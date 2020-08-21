В Сети появились рендеры кросс-вэна Renault Triber за 500 тысяч рублей

Бюджетный кросс-вэн компании Renault появился в продаже в 2019 году и сразу же стал пользоваться огромным спросом, став одной из самых популярных моделей производителя на рынке стран Третьего мира.