Происшествия
Газета.RuМВД назвало задержание фанатов результатом профилактической работы
В ведомстве заявили, что это стало результатом профилактической работы полиции, проведенной по пресечению и предотвращению грубых нарушений общественного порядка футбольными болельщиками. Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) обратилась в МВД по задержаниям фанатов "Спартака".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Полиция прокомментировала задержания фанатов перед матчем «Зенит» – «Спартак»
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 11:44
Болельщик «Спартака» не сможет посещать матчи полтора года из-за инцидента в Петербурге
Невские Новостивчера в 10:48
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Политика
Премьер Болгарии отреагировал на слова Путина о «Турецком потоке»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов ответил на слова президента России Владимира Путина о том, что София сознательно затягивает реализацию проекта "Турецкий поток".
Политика
Россия выслала болгарского дипломата
Россия объявила сотрудника болгарского посольства в Москве персоной нон грата, он должен покинуть страну в течение суток, сообщает «Болгарское национальное радио».
Авто
Новые штрафы для российских водителей введут с 1 января
Новые штрафы, которые будут касаться преимущественно водителей коммерческого транспорта и автомобилистов, только что купивших машину, появятся в России в начале следующего года.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Политика
Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ
Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Экономика
На развитие экономики из ФНБ будет выделено 1 триллион рублей
Для стимулирования российской экономики будет выделено примерно 1 триллион рублей.
Общество
Медведев призвал не идеализировать жизнь в СССР
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в прямом эфире перед сотрудниками 20 российских телеканалов, рассказал о положительных и отрицательных сторонах жизни в Советском Союзе.
Политика
СБУ отпустила задержанного члена партии «Единая Россия»
Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
Происшествия
В ДТП с маршруткой в Калуге пострадали 26 человек
В результате столкновения маршрутного такси с мачтой освещения в Калуге пострадали 26 человек.
Спорт
Медведев назвал допинговый скандал бесконечным атироссийским сериалом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с возможным отстранением российских спортсменов от международных соревнований из-за допингового скандала.
Происшествия
В Санкт-Петербурге подросток забросал снегом Вечный огонь
Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге потушил снегом неизвестный подросток, 4 ноября сообщили в пресс-службе компании «ПетербургГаз».
Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Политика
Лукашенко: Минск и Москва пока не решили ряд вопросов по газу и нефти
Минск и Москва пока не договорились по ряду принципиальных вопросов, в частности, по газу и нефти, включая компенсацию белорусской стороне издержек из-за ЧП с "грязной" нефтью в трубопроводе "Дружба", заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» 22 станций петербургского метро
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга получили сообщение о "минировании" 22 станций метро, а также ряда медицинских и учебных заведений города.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Политика
Медведев прокомментировал политику Зеленского в отношении России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что главное — чтобы президенту Украины Владимиру Зеленскому хватило мужества противостоять «оголтелому национализму».
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова
Лопырева и Булатов скрывать факт своей свадьбы не стали, и Вика сама рассказала о бракосочетании в интервью на YouTube-шоу «Ходят слухи».
Экономика
Госдума повышает МРОТ на 850 рублей
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Политика
Медведев назвал самые сложные решения, которые он принял
Ответ России на агрессию Грузии и пенсионная реформа стали самыми сложными решениями премьер-министра и бывшего президента РФ Дмитрия Медведева.
Здоровье
Препарат метформин, применяемый от диабета, может провоцировать рак
Речь идет о препарате метформин, в составе которого могут содержаться некоторые опасные химические соединения.
Общество
В Госдуме опровергли сообщения о подорожании ОСАГО
Тарифы ОСАГО не могут вырасти на 30 процентов, возможно только их подорожание на уровень инфляции, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на парламентских слушаниях.
Политика
Трамп покинул саммит НАТО, назвав Трюдо «двуличным»
Сам президент США, комментируя поступок Трюдо, назвал премьера Канады двуличным, однако затем спешно исправился и заявил, что он "хороший парень".
Здоровье
На развитие омской медицины выделят 34 млрд рублей – Бурков
До 2024 года на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Омской области выделят 34 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Бурков.
Общество
Торговый центр во Владивостоке вошёл в список уродливых зданий России
Торговый центр «Центральный» вошёл в список «100 самых уродливых зданий России», который составил блогер Илья Варламов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.