Футбол

ЧемпионатЧемпионатМВД не разрешает «Торпедо» играть на стадионе имени Эдуарда Стрельцова

«Торпедо» запрещают проводить матчи на стадионе на Восточной улице, но клуб продолжает биться за то, чтобы последняя игра на легендарной арене всё же состоялось – она должна пройти 23 ноября.
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МВД не разрешает «Торпедо» играть на стадионе имени Эдуарда Стрельцова

Чемпионат01:00

«Торпедо» не хотят видеть в РПЛ?

Спорт-Экспресс08:55

«Чемпионат.ком» удалил из статьи о проблемах «Торпедо» фрагмент с упоминанием Игоря Сечина

Дождь10:49

«Чемпионат.ком» удалил часть текста о проблемах футбольного «Торпедо» из‑за Сечина

Медиазона09:55
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Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы

Обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки доценту СПбГУ Олегу Соколову не предоставили телевизор, однако очки и книги в ближайшее время будут доставлены в его камеру в СИЗО.
Газета.Ru 03:39
Происшествия

Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
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Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
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Лукашенко рассказал о способе отменить смертную казнь в Белоруссии

Вопрос отмены смертной казни в Белоруссии может быть решен только на референдуме, это зафиксировано в конституции страны.
Известия 11:21
Политика

На Украине завели два уголовных дела против Владимира Соловьева

Служба безопасности Украины завела два уголовных дела по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского журналиста Владимира Соловьева, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ СБУ.
РИА Новости 04:22
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В Южной Корее возбудили дело на россиян за прыжки с небоскребов

ТК Звезда 10:30
Общество

Минюст внес организацию «Человек в беде» в список нежелательных

Минюст РФ внес в перечень нежелательных общественных организаций в России чешскую «Человек в беде», говорится на сайте ведомства.
Московский Комсомолец 11:33
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Украина показала детали ракеты для уничтожения Крымского моста

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Стали известны цены на Volkswagen Passat нового поколения

Компания Volkswagen озвучила цены на Passat нового поколения для американского рынка.
Профиль 05:34
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Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие

REGNUM вчера в 15:40
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 07:16
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
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Bloomberg узнал о нежелании Путина делать «подарок» Нетаньяху

По словам собеседников агентства, Путин не хочет делать «подарок» израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, который «находится в политическом подвешенном состоянии».
РБК 10:33
Политика

Эво Моралес объявил, что отправляется из Боливии в Мексику

Московский Комсомолец вчера в 20:53
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Шоу-бизнес

Врач-онколог сообщил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк

Лечащий врач рассказал СМИ о вторичной глиобластоме у популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:00
Экономика

Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года

Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года.
Российская газета 10:19
Шоу-бизнес

Вдову Магомаева экстренно госпитализировали

Профиль 02:24
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Происшествия

Юморист Ильяс Хасанов скончался в больнице после аварии в Татарстане

Народные новости 08:21
Экономика

Ввод ТЭС «Ударная» в Тамани могут перенести на один-два года

Минэнерго РФ ожидает перенос срока ввода ТЭС "Ударная" в Тамани на 1-2 года, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.
РИА Новости 09:29
Экономика

Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста

«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
Коммерсантъ 04:21
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Елена Малышева ответила на обвинение в появлении пьяной в аэропорту

URA.Ru вчера в 12:07
Футбол

«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги.
Sport24.ru 09:28
Армия и оружие

В Сирии частично запустили крупнейшую ГЭС

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Армия и оружие

Загадочное российское судно-шпион заметили у американских берегов

Lenta.ru 10:37
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Кремль не поддержал инициативу пускать россиян в интернет по паспорту

В Кремле не поддержали инициативу о допуске россиян в интернет только по паспорту.
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Сбербанк опробует доставку карт клиентам

Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс 02:35
Политика

Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского

«Россия приветствует заявление СММ ОБСЕ, прозвучавшее в ходе заседания контактной группы, о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств в Петровском», — цитирует РИА Новости Грызлова.
RT на русском 11:08
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Украинский депутат явился в Раду в маске Джокера

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Эдуард Анатольевич Стрельцов
Советский футболист
Советский футболист, выступавший на позиции нападающего и прославившийся по выступлениям за московский футбольный клуб «Торпедо» и сборную СССР в 1950-е годы и во второй половине 1960-х годов. В составе московского «Торпедо» стал чемпионом СССР 1965 года, а в 1968 году выиграл Кубок СССР. В составе советской сборной завоевал титул олимпийского чемпиона в 1956 году. Заслуженный мастер спорта СССР, дважды обладатель приза от еженедельника «Футбол» как лучший футболист года в СССР. Занимает 4-е место по числу забитых голов за сборную СССР. В 1957 году занял 7-е место среди претендентов на «Золотой мяч» France Football.
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Торпедо
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Основан 17 августа 1924 года на базе футбольной команды РДПК. 3-кратный чемпион СССР, 6-кратный обладатель Кубка СССР, обладатель первого в новейшей истории Кубка России. Сейчас выступает в Футбольной национальной лиге.
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