«Торпедо» запрещают проводить матчи на стадионе на Восточной улице, но клуб продолжает биться за то, чтобы последняя игра на легендарной арене всё же состоялось – она должна пройти 23 ноября.

МВД не разрешает «Торпедо» играть на стадионе имени Эдуарда Стрельцова

Происшествия Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы Обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки доценту СПбГУ Олегу Соколову не предоставили телевизор, однако очки и книги в ближайшее время будут доставлены в его камеру в СИЗО.

Происшествия Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

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