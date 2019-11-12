Футбол
ЧемпионатМВД не разрешает «Торпедо» играть на стадионе имени Эдуарда Стрельцова
«Торпедо» запрещают проводить матчи на стадионе на Восточной улице, но клуб продолжает биться за то, чтобы последняя игра на легендарной арене всё же состоялось – она должна пройти 23 ноября.
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Происшествия
Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы
Обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки доценту СПбГУ Олегу Соколову не предоставили телевизор, однако очки и книги в ближайшее время будут доставлены в его камеру в СИЗО.
Происшествия
Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Политика
Лукашенко рассказал о способе отменить смертную казнь в Белоруссии
Вопрос отмены смертной казни в Белоруссии может быть решен только на референдуме, это зафиксировано в конституции страны.
Политика
На Украине завели два уголовных дела против Владимира Соловьева
Служба безопасности Украины завела два уголовных дела по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского журналиста Владимира Соловьева, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ СБУ.
Общество
Минюст внес организацию «Человек в беде» в список нежелательных
Минюст РФ внес в перечень нежелательных общественных организаций в России чешскую «Человек в беде», говорится на сайте ведомства.
Авто
Стали известны цены на Volkswagen Passat нового поколения
Компания Volkswagen озвучила цены на Passat нового поколения для американского рынка.
Кино
Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Политика
Bloomberg узнал о нежелании Путина делать «подарок» Нетаньяху
По словам собеседников агентства, Путин не хочет делать «подарок» израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, который «находится в политическом подвешенном состоянии».
Политика
Эво Моралес объявил, что отправляется из Боливии в Мексику
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Врач-онколог сообщил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Лечащий врач рассказал СМИ о вторичной глиобластоме у популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Экономика
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года
Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года.
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Происшествия
Юморист Ильяс Хасанов скончался в больнице после аварии в Татарстане
Экономика
Ввод ТЭС «Ударная» в Тамани могут перенести на один-два года
Минэнерго РФ ожидает перенос срока ввода ТЭС "Ударная" в Тамани на 1-2 года, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.
Экономика
Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста
«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
Общество
Елена Малышева ответила на обвинение в появлении пьяной в аэропорту
Футбол
«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги.
Армия и оружие
В Сирии частично запустили крупнейшую ГЭС
Политика
Кремль не поддержал инициативу пускать россиян в интернет по паспорту
В Кремле не поддержали инициативу о допуске россиян в интернет только по паспорту.
Экономика
Сбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Политика
Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
«Россия приветствует заявление СММ ОБСЕ, прозвучавшее в ходе заседания контактной группы, о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств в Петровском», — цитирует РИА Новости Грызлова.
Политика