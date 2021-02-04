Появившиеся фотографии из центра временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово «не являются объективным отражением ситуации», заявили в ГУ МВД по Москве. Эти снимки были сделаны «доставленными в центр временного содержания после судебных заседаний и ожидающими оформления» людьми.

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С чего всё началось Фотографии арестованных из переполненных камер в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в поселке Сахарово «не являются объективным отражением ситуации», сообщает главное управление МВД по Москве. Медиазона 08:56