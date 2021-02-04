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РБК
РБК

МВД не увидело «объективного отражения ситуации» в фото из спецприемника

Появившиеся фотографии из центра временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово «не являются объективным отражением ситуации», заявили в ГУ МВД по Москве. Эти снимки были сделаны «доставленными в центр временного содержания после судебных заседаний и ожидающими оформления» людьми.В источнике
С чего всё началось
Фотографии арестованных из переполненных камер в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в поселке Сахарово «не являются объективным отражением ситуации», сообщает
 главное управление МВД по Москве.
Медиазона08:56
Подробнее о событии

Столичная полиция: фото из Центра в Сахарове не отражают ситуации

Вести.Ru09:18

МВД прокомментировало кадры из центра в Сахарово

Lenta.ru09:07

В МВД прокомментировали фотографии из спецприемника в Сахарово

РИА Новости08:23

В ГУ МВД Москвы назвали необъективными снимки переполненных камер ЦВС

Интерфакс08:55

МВД заявило, что фотография из Центра временного содержания в Сахарово не отражает ситуации с арестованными

Эхо Москвы08:32

В МВД прокомментировали фото с задержанными на акциях в Сахарово

РЕН ТВ08:27

МВД: фотографии арестованных в переполненных камерах ЦВСИГ в Сахарово «не являются объективным отражением ситуации»

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