МВД не увидело «объективного отражения ситуации» в фото из спецприемника
Появившиеся фотографии из центра временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово «не являются объективным отражением ситуации», заявили в ГУ МВД по Москве. Эти снимки были сделаны «доставленными в центр временного содержания после судебных заседаний и ожидающими оформления» людьми.В источнике
С чего всё началось
Фотографии арестованных из переполненных камер в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в поселке Сахарово «не являются объективным отражением ситуации», сообщает
главное управление МВД по Москве.
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