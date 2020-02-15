Общество
ИнтерфаксМВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года
По данным МВД, в период действия предыдущей антинаркотической стратегии (2010 - 2020 годы) правоохранительными органами было выявлено свыше 2 млн преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 72% (1,5 млн) из которых тяжкие и особо тяжкие.
Читать в источнике
Оценить51
с чего всё началось
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Армия и оружие
После разгрома террористов сирийская армия заняла три предместья Алеппо - СМИ
Армия и оружие
В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
Биатлон
Шипулин высказался о потере статуса олимпийского чемпиона
Если решение не удастся опротестовать, Шипулин утратит статус олимпийского чемпиона.
Происшествия
Украинская прокуратура возбудила дело из-за задержания моряков Россией
Прокуратура Автономной республики Крым (часть украинской прокуратуры) сообщила, что открыла уголовное производство из-за задержания украинского судна с моряками погранслужбой ФСБ ранее в субботу, 15 февраля, передает «Страна.ua».
Футбол
Главный тренер «Спартака» Тедеско может покинуть клуб
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско может покинуть клуб, сообщает Sportwetten24.com.
Политика
Лавров оценил отношения России и Турции
Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой.
Происшествия
В Самарской области нашли тело младенца в пакете
Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице в городе Октябрьское Самарской области, сообщили в субботу, 15 февраля, РЕН ТВ в Следственном комитете России.
Общество
В Петербурге задержали участников акции в защиту Конституции
В Петербурге сотрудники полиции задержали участников акции против внесения изменений в Конституцию России.
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Общество
В офисе Зеленского предложили украинцам не открывать окна для экономии
Замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив посоветовала жителям страны не открывать окна, чтобы не переплачивать за тепло.
Интернет
В Telegram появилась функция для знакомств
Политика
Зеленскому не дали микрофон во время Мюнхенской конференции
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не предоставили микрофон для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
Польский МИД предлагает России провести памятные мероприятия по Катыни
Проведение памятных мероприятий к 80-летию Катынского расстрела и 10-летию смоленской катастрофы предлагает обсудить министр иностранных дел Яцек Чапутович, 13 февраля сообщает издание «Польское радио».
Авто
Представлен 2700-сильный катер в стиле Mercedes-Benz G-Class
Суммарная отдача моторов составляет 2700 лошадиных сил, что позволяет катеру развивать скорость до 129 километров в час.
Музыка
Лидер Rammstein назвал свою новую группу русским матерным словом
Немецкий музыкант Тилль Линдеманн запустил еще один проект, назвав его русским матерным словом.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 285
Общество
Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала
Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
Футбол
На матче «Факела» на Кипре избили воронежских фанатов
Политика
Партия Зеленского объявила «украинский центризм» своей идеологией
Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" объявлен украинский центризм, заявил председатель политсилы Александр Корниенко.
Футбол
«Мордовия» уступила «Риге» Кононова на Кубке ФНЛ
В рамках Кубка Олимп ФНЛ «Мордовия» играла против «Риге».
Футбол
«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА
"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл изменились после ухода из королевской семьи
Отношения между принцем Гарри и Меган Маркл изменились после выхода из королевской семьи. Об этом People сообщил близкий к паре источник.