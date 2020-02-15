Общество

ИнтерфаксИнтерфаксМВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года

По данным МВД, в период действия предыдущей антинаркотической стратегии (2010 - 2020 годы) правоохранительными органами было выявлено свыше 2 млн преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 72% (1,5 млн) из которых тяжкие и особо тяжкие.
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с чего всё началось
Существует 14 основных угроз национальной безопасности России в сфере контроля за оборотом наркотиков, говорится в созданном МВД проекте Стратегии государственной антинаркотической политики на период до 2030 года, который размещен
 на портале проектов нормативных правовых актов.
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