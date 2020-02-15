с чего всё началось

По данным МВД, в период действия предыдущей антинаркотической стратегии (2010 - 2020 годы) правоохранительными органами было выявлено свыше 2 млн преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 72% (1,5 млн) из которых тяжкие и особо тяжкие.

МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года

Культура Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.

Политика Зеленский отказался считать Украину коррумпированной страной В сентябре 2019 года миссия МВФ заявила об отсутствии видимых результатов в борьбе с коррупцией в стране, хоть в ней и наблюдается прогресс в создании институтов для борьбы с такими преступлениями.

Общество В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.

Технологии Российское ПО начнут устанавливать на смартфоны и умные часы уже летом Российские карты, поиск, антивирус и аудиовизуальные сервисы могут появиться в планшетах и умных часах уже с 1 июля 2020 г. Это на год раньше, чем просили производители электроники.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Футбол Кокорин прибыл в расположение «Сочи» Полузащитник «Ахмата» Денис Глушков во время контрольного матча с «Сочи» опубликовал фотографию с форвардом «Зенита» Александром Кокориным, который, как пишет пресса, перейдет в команду Владимира Федотова на правах аренды.

Политика МИД Турции оценил возможность встречи Путина и Эрдогана Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос необходимости новой встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет обсуждаться в ходе консультаций в Москве 17 февраля.

Политика Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму» Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".

Политика Лавров упрекнул участников Мюнхенской конференции в пустозвонстве Мюнхенская конференция по безопасности превратилась в площадку, где озвучиваются громкие заявления, а не вырабатываются конкретные решения, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Политика Генпрокуратура отреагировала на отказ Нидерландов передать дело MH17 Генпрокуратура России подтвердила, что обращалась к Нидерландам с просьбой о передаче материалов по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, но получила отказ.