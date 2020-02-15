Общество
ИнтерфаксМВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года
По данным МВД, в период действия предыдущей антинаркотической стратегии (2010 - 2020 годы) правоохранительными органами было выявлено свыше 2 млн преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 72% (1,5 млн) из которых тяжкие и особо тяжкие.
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Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе
Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Армия и оружие
В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Политика
Зеленский отказался считать Украину коррумпированной страной
В сентябре 2019 года миссия МВФ заявила об отсутствии видимых результатов в борьбе с коррупцией в стране, хоть в ней и наблюдается прогресс в создании институтов для борьбы с такими преступлениями.
Общество
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Технологии
Российское ПО начнут устанавливать на смартфоны и умные часы уже летом
Российские карты, поиск, антивирус и аудиовизуальные сервисы могут появиться в планшетах и умных часах уже с 1 июля 2020 г. Это на год раньше, чем просили производители электроники.
Происшествия
На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, погибли два человека
По данным РИА Новости, в результате ЧП погибли два человека.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Общество
В Петербурге более десяти человек задержаны на пикете против изменения Конституции
После протестной акции в центре Петербурга в полицию доставили более 10 человек, следует из сообщения в телеграм-канале правозащитной организации ОВД-инфо.
Футбол
Кокорин прибыл в расположение «Сочи»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушков во время контрольного матча с «Сочи» опубликовал фотографию с форвардом «Зенита» Александром Кокориным, который, как пишет пресса, перейдет в команду Владимира Федотова на правах аренды.
Политика
Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии
Власти России намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители.
Политика
МИД Турции оценил возможность встречи Путина и Эрдогана
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос необходимости новой встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет обсуждаться в ходе консультаций в Москве 17 февраля.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Хоккей
Хет-трик Сошникова не помог «Салавату Юлаеву» обыграть СКА
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Политика
Лавров упрекнул участников Мюнхенской конференции в пустозвонстве
Мюнхенская конференция по безопасности превратилась в площадку, где озвучиваются громкие заявления, а не вырабатываются конкретные решения, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Армия и оружие
Снайпер ВСУ ранил мирного жителя на окраине Донецка
Транспорт
На подходах к Крымскому мосту открылись посты ДПС
Два современных поста ДПС открыты по обе стороны Крымского моста, церемония их открытия состоялась сегодня.
Футбол
Хет-трик Кучаева помог ЦСКА разгромить «Делемон»
Московский ЦСКА одержал разгромную победу над швейцарским "Делемоном" в товарищеском матче.
Авто
Hyundai Creta приедет в РФ в удешевленной версии
Компания Hyundai недавно презентовала удешевленную версию кроссовера Hyundai Creta второго поколения.
Политика
В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»
Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Политика
Генпрокуратура отреагировала на отказ Нидерландов передать дело MH17
Генпрокуратура России подтвердила, что обращалась к Нидерландам с просьбой о передаче материалов по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, но получила отказ.
Авто
Первый электрокар Dacia появится до 2022 года
Особый интерес вызывает модель, которая обозначена как Dacia Urban City car и расположилась в категории BEV, наряду с вышеупомянутой моделью на основе CMF-EV.
Футбол
Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье» в Лиге 1
«Монако» одержал победу над «Монпелье» в матче 25-го тура французской Лиги 1.
Политика
Глава МИД Украины допустил перенос «нормандского саммита»
Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии в рамках «нормандского формата» может не состояться в апреле, как планировалось ранее.