Происшествия
РБКМВД обнаружило напечатавший 1 млрд руб. «подпольный ЦБ»
По словам оперативников, банкноты сбывали через интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором. Первые поддельные купюры обнаружили в Татарстане в 2019 году, там же было возбуждено уголовное дело.
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с чего всё началось
Как говорят в МВД, аналогичных дел в их практике еще не было. Уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) было возбуждено в прошлом году полицией Татарстана, где и были обнаружены первые фальшивые купюры.Коммерсантъвчера в 18:17
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В Нижнем Новгороде напечатали около миллиарда фальшивых рублей, распространяя их через даркнет
Нижний Новгород on-line06:30
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