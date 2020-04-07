Происшествия

РБКРБКМВД обнаружило напечатавший 1 млрд руб. «подпольный ЦБ»

По словам оперативников, банкноты сбывали через интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором. Первые поддельные купюры обнаружили в Татарстане в 2019 году, там же было возбуждено уголовное дело.
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с чего всё началось

В «Гидре» запустили печатные станки

Как говорят в МВД, аналогичных дел в их практике еще не было. Уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) было возбуждено в прошлом году полицией Татарстана, где и были обнаружены первые фальшивые купюры.
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МВД задержало фальшивомонетчиков, напечатавших 1 млрд в Нижнем Новгороде

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Подпольный «Банк России» напечатал миллиард рублей

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Нижний Новгород on-line06:30

В «Гидре» запустили печатные станки

Коммерсантъвчера в 18:17
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