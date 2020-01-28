с чего всё началось

Ущерб от экономических преступлений в России в 2019 году составил 447,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году

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