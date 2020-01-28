Общество

РИА НовостиРИА НовостиМВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году

Ущерб от экономических преступлений в России в 2019 году составил 447,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте МВД РФ.
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с чего всё началось
Материальный ущерб от преступлений экономической направленности по оконченным и приостановленным уголовным делам составил 447,2 млрд руб., говорится в материалах
 МВД «Состояние преступности в РФ» за январь–декабрь 2019 года.
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