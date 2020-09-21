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РБК
РБК

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.В источнике
С чего всё началось
Дополнительная проверка проводится «с учетом появления в СМИ видеороликов, комментариев, интервью с различными версиями о причинах случившегося», указано
 в заявлении на сайте управления МВД.
Коммерсантъ08:51
Подробнее о событии
РИА Новости

В МВД рассказали о 200 опрошенных по делу Навального

РИА Новости09:18
Lenta.ru

В МВД рассказали о 200 опросах по делу Навального

Lenta.ru09:18
Газета.Ru

МВД опросило около 200 человек по делу Навального

Газета.Ru08:44
Интерфакс

Транспортная полиция проводит дополнительную проверку по Навальному

Интерфакс08:48
РБК

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

РБК09:45
Коммерсантъ

Полиция опросила около 200 человек по делу Навального

Коммерсантъ08:51
ТАСС

В МВД рассказали о проверке по факту инцидента с Навальным

ТАСС08:19

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.
Коммерсантъ10:38
588

Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАСС11:45
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Главы МИД стран ЕС отказались признать Лукашенко лидером Белоруссии

Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза заявили об отказе признать президента Республики Беларусь Александра Лукашенко легитимным главой государства и выступили за проведение новых выборов в стране.
Наша версия11:59
16

Гендиректор краснодарского винзавода заподозрен в афере на 50 млн руб

По данным следственного управления, в январе 2019 года директор компании Ирина Андросова, представитель учредителей и группа руководителей ООО разработали план присвоения субсидии, которая предусмотрена программой по развитию сельского хозяйства Краснодарского края.
Evo-rus.com11:47
9

Минцифры предложило запретить скрывать имя интернет-страниц или сайтов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, которые позволяют скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта.
РБК11:17
9

Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях

Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил России, прибыл в Белоруссию для участия во втором этапе совместных белорусско-российских учений «Славянское братство».
RT на русском11:18
4

Два перенесенных матча «Йокерита» в КХЛ состоятся в декабре и январе

Игра "Йокерит" - "Ак Барс", которая должна была состояться 11 сентября в Хельсинки, пройдет 14 декабря в Казани, а изначально запланированный на 17 сентября матч с магнитогорским "Металлургом" состоится в Хельсинки 30 января.
РИА Новости11:31

Минск пригласил гендиректора МАГАТЭ на пуск первого блока БелАЭС

Ранее в понедельник сообщалось, что ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС намечен на I квартал 2021 года Первый блок Белорусской АЭС запустили 7 августа, и в этот же день на нем началась загрузка ядерного топлива.
Известия12:10
1

В Госдуме потребовали проверить цену на лекарство от коронавируса

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев потребовал от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверить цену на лекарство от коронавируса под названием «Арепливир».
Lenta.ru11:52
4