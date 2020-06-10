Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМВД опровергло сообщения о пассажире в машине Ефремова в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов, устроивший пьяное ДТП в Москве 8 июня, находился в этот момент в машине один. Такую информацию озвучил столичный главк МВД. Таким образом там опровергли информацию СМИ о том, что во внедорожнике артиста находился еще и пассажир.
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Полиция опровергла присутствие пассажиров в машине Ефремова в момент ДТП

РБК05:11

В машине Ефремова в момент ДТП не было пассажиров – МВД

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Комсомольская правда05:08

В полиции опровергли информацию, что Ефремов был в машине не один

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