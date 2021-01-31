МВД опровергло сообщения о применении газа на несогласованной акции в Петербурге
«МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергает факт применения спецсредств», — сообщили РИА Новости в ведомстве. По последним данным правозащитников из «ОВД-Инфо», на несанкционированных шествиях в Петербурге были задержаны 950 человек.В источнике
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В полиции опровергли применение перцового газа к участникам незаконной акции 31 января 2021 года в Санкт-Петербурге
КП - Санкт-Петербургвчера в 11:19