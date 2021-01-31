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Говорит Москва
Говорит Москва

МВД опровергло сообщения о применении газа на несогласованной акции в Петербурге

«МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергает факт применения спецсредств», — сообщили РИА Новости в ведомстве. По последним данным правозащитников из «ОВД-Инфо», на несанкционированных шествиях в Петербурге были задержаны 950 человек.В источнике
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Фонтанка.Ру

Полиция и Росгвардия Петербурга говорят, что не гасила протест светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. С последним «Фонтанка» готова спорить

Фонтанка.Рувчера в 12:25
РИА Новости

Полиция опровергла сообщения о применении газа в Петербурге

РИА Новостивчера в 12:16
ФАН

Росгвардия опровергла применение светошумовых гранат на митинге в Петербурге

ФАНвчера в 12:05
ТАСС

Полиция и Росгвардия опровергли применение газа в ходе незаконной акции в Петербурге

ТАССвчера в 11:22
Интерфакс

Полиция Петербурга опровергла информацию о применении спецсредств

Интерфаксвчера в 11:22
РБК

Полиция опровергла данные о распылении газа на акции в Петербурге

РБКвчера в 11:39
КП - Санкт-Петербург

В полиции опровергли применение перцового газа к участникам незаконной акции 31 января 2021 года в Санкт-Петербурге

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