«МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергает факт применения спецсредств», — сообщили РИА Новости в ведомстве. По последним данным правозащитников из «ОВД-Инфо», на несанкционированных шествиях в Петербурге были задержаны 950 человек.

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