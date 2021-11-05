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МВД опубликовало видео допроса всех участников драки в Новых Ватутинках

МВД Москвы опубликовало на своем YouTube-канале запись допросов всех участников драки в Новой Москве.
Московский Комсомолец
Видео пострадавшего Александра опубликовал портал «МВД Медиа
» в пятницу, 5 ноября.
Известия
Следователи задержали троих из четырех подозреваемых в нападении.
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Однако председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на более тяжкую статью "Покушение на убийство", а также ходатайствовать об аресте подозреваемых.
РИА Новости

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