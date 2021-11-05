Однако председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на более тяжкую статью "Покушение на убийство", а также ходатайствовать об аресте подозреваемых.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве с хулиганства на более тяжкую статью - покушение на убийство.
Состояние экс-президента Грузии, главы исполкома национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме на родине, ежедневно ухудшается, заявил в пятницу личный врач политика Николоз Кипшидзе.