Общество

Взгляд.руВзгляд.руМВД отказалось от идеи ужесточать ответственность за побои

Ужесточение административной ответственности по статье КоАП «Побои» признано нецелесообразным, сообщили в пресс-центре МВД. МВД пояснило такое решение тем, что возникает «несоразмерность административной ответственности и уголовной», передает ТАСС.
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с чего всё началось

В МВД России отказались от идеи ужесточать ответственность за побои

Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ "Побои", по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос агентства.
ТАССвчера в 23:01

Подробнее о событии

МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

Эхо Москвы09:33

МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

РБК00:59

В МВД России опровергли рост семейного насилия в стране

Известия00:09

МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

Коммерсантъвчера в 23:30

В МВД отказались от идеи ужесточения наказания за побои

РЕН ТВвчера в 23:13

В России отказались ужесточать ответственность за побои

Lenta.ruвчера в 23:36

В МВД России отказались от идеи ужесточать ответственность за побои

ТАССвчера в 23:01
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Общество

Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке

Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
Инфорос 10:03
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Кино

Чарли Ханнэма из «Джентльменов» показали в образе Капитана Америки

Например, художник с ником ApexForm по просьбе других фанатов пофантазировал о новом Капитане Америке, нарядив в знаменитый костюм звезду «Джентльменов» Чарли Ханнэма.
Popcornnews.ru 08 мая в 05:20
Происшествия

На Ставрополье задержали подозреваемого во взрыве гранаты

РИА Новости 16:24
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Футбол

Орлов раскритиковал «Локомотив» за намерение расстаться с Семиным

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Локомотив» не должен расставаться с главным тренером клуба Юрием Семиным.
Спорт день за днем 14:32
Технологии

Блокчейн-платформу TON запустили без участия Павла Дурова

Сообщество Free TON Community объявило о запуске собственной блокчейн-платформы без участия Павла Дурова.
Телеканал RTVI 07 мая в 12:14
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Политика

Песков: Путин проведет совещание о продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание, где будет обсуждаться возможность продления нерабочих дней после 12 мая, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Газета.Ru 10:07
3,3K
Политика

Выборы президента Польши признаны несостоявшимися

Выборы президента Польши, назначенные на 10 мая, признаны несостоявшимися, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на поставление Государственной избирательной комиссии.
Газета.Ru 15:17
Здоровье

В Твери открылся новый госпиталь для лечения больных с коронавирусом

Кабинеты переоборудовали в палаты, которые оснастили всем необходимым для лечения, в том числе подвели во все палаты кислород, – рассказал главный врач Областной клинической больницы Сергей Козлов.
Tverigrad.ru 13:11
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Политика

В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса

Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:02
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Музыка

Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира

Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
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Общество

Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков

Чаще всего москвичи при оформлении пропуска на машину в связи с ограничениями по COVID-19 допускают ошибки в номере автомобиля, рассказали в департаменте транспорта российской столицы.
РИА Новости 08:01
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Происшествия

Жители села в Удмуртии вернулись в свои дома после взрывов боеприпасов

Известия 12:25
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Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей

АвтоВАЗ запатентовал названия Tensa, Forta и Kayna, попавшие в категорию «автомобили» и «игрушки», соответствующий документ появился в открытой базе Роспатента, сообщает Autonews.ru.
Тавто.Ру 08 мая в 03:00
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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
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Авто

Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета 10:50
6
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
666
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
7,7K
Политика

США дали задний ход после резонансного заявления о победителях нацизма

Посольство Соединенных Штатов в Москве не смогло объяснить, почему в поздравительном сообщении Белого дома, приуроченном к 75-й годовщине Победы, среди стран-победителей нацизма упоминаются только США и Великобритания, в то время как о СССР не сказано ни слова.
ЛигаNews.net 15:55
2
Общество

89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:08
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Здоровье

В Югре очагом коронавирусной инфекции стала Когалымская больница

Когалым, Югра, 10 мая 2020, 20:32 — REGNUM В Югре новым очагом коронавирусной инфекции стала Когалымская больница.
REGNUM 13:32
2
Происшествия

В Подмосковье электричка сбила двух человек, один из них погиб

Один мужчина погиб, другой попал в больницу в результате наезда электрички в Подмосковье, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
РИА Новости 13:11
5
Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
1,5K
Религия

Митрополит Иларион раскритиковал мозаику Сталина в храме ВС

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион назвал неприемлемой фреску с Иосифом Сталиным в главном храме Вооружённых сил России в Подмосковье.
News.ru 14:37
4
Общество

Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам

Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия 05:25
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Шоу-бизнес

Милла Йовович в День Победы показала фото своей русской бабушки

Голливудская актриса Милла Йовович 9 мая поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
АБН вчера в 09:55
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Шоу-бизнес

Фотограф опубликовал архивное фото обнаженной Ксении Собчак

Откровенный кадр был сделан 11 лет назад. Фотограф Александр Гусов опубликовал архивное фото Ксении Собчак.
Srnsk 05:05
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Культура

Во Франции отменили Каннский кинофестиваль

Международный Каннский кинофестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса, сообщает 10 мая издание Variety.
ИА Красная Весна 14:01
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Армия и оружие

Для российских бронемашин создали новую сталь

Отмечается, что новая сталь может использоваться в лёгкой колёсной бронетехнике военно-промышленного комплекса, в защитных укреплениях, а также в гражданских бронемашинах.
Популярная механика 04:21
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