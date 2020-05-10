Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ "Побои", по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос агентства.

с чего всё началось

Ужесточение административной ответственности по статье КоАП «Побои» признано нецелесообразным, сообщили в пресс-центре МВД. МВД пояснило такое решение тем, что возникает «несоразмерность административной ответственности и уголовной», передает ТАСС.

МВД отказалось от идеи ужесточать ответственность за побои

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