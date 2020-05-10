Общество
КоммерсантъМВД отказалось ужесточать ответственность за побои
Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Ранее предлагалось назначать административный арест вместо штрафа.
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с чего всё началось
Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ "Побои", по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос агентства.ТАССвчера в 23:01
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Общество
Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат
Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru вчера в 10:41
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Хабиб Нурмагомедов о победе Гэтжи над Фергюсоном: Впечатляет
Allboxing.ru 01:14
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Здоровье
На Кубани за сутки выявлено 99 новых носителей коронавируса
Краснодар, 10 мая 2020, 11:08 — REGNUM 99 новых носителей коронавируса выявлено за сутки на территории Краснодарского края, об этом 10 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 04:08
Общество
Коронавирус в Тульской области: появились новые данные о заболевших
Только что появились данные о новых случаях заражения COVID-19 в Тульской области.
Первый Тульский 03:57
Общество
Лучевую диагностику COVID-19 оплатят из бюджета
Региональные власти смогут оснащать медицинские учреждения средствами для лучевой диагностики коронавируса и оплачивать такие исследования за счет средств, выделенных из резервного фонда правительства России.
Российская газета 02:49
Общество
В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 06:47
Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки
Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.
News.ru вчера в 05:59
Общество
В Минздраве рекомендовали перенести ЕГЭ на конец лета
Единый государственный экзамен рекомендовали перенести на август или сентябрь. Предложение озвучил глава Минздрава Михаил Мурашко.
SmolDaily 08 мая в 13:11
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru 08 мая в 16:59
Политика
Гражданам Украины требуется разрешение на выезд — посольство Великобритании
В посольстве Великобритании рассказали, что граждане Украины, имеющие основания для выезда за рубеж, должны минимум за 72 часа до пересечения границы обратиться в МИД Украины для получения разрешения на выезд.
REGNUM 05:54
Общество
В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
Эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил вероятность заболеть коронавирусом в купальный сезон.
РИА Новости 04:04
Общество
Стало известно, какие лекарства чаще покупали россияне в марте
В марте текущего года россияне чаще всего покупали препараты для лечения нервной системы, пишет RT.
Невские Новости 01:34
Общество
Количество больных коронавирусом в регионе превысило 600 человек
В Калининградской области за последние сутки зафиксировали 38 новых случаев заболевания коронавирусом.
РБК Калининград 08 мая в 03:35
Авто
Mercedes-AMG GLE 53 Coupe: объявлена цена в России
Два месяца назад российские дилеры начали прием заказов на кроссоверы Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения в «гражданских» модификациях с дизельными и бензиновыми моторами.
Авторевю 08 мая в 17:00
Общество
В Карелии с 12 мая частично смягчают ограничительные меры
Петрозаводск, 10 мая 2020, 11:23 — REGNUM Власти Республики Карелия с сегодняшнего дня, 10 мая, вводят обязательное ношение масок в общественных местах и, вместе с тем, объявили о смягчении с 12 мая ряда ограничительных мер, введенных в регионе из-за коронавируса.
REGNUM 04:23
Общество
В Москве еще 1011 человек вылечились от коронавируса
РИА Новости 02:44
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
Происшествия
Пираты похитили россиян с двух судов в районе Гвинейского залива
Пираты совершили нападения на судно Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи, а также атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе, в результате чего были похищены не менее трёх россиян, ещё двое из них ранены.
RT на русском 05:58
Общество
Более 11 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России
За последние сутки в 83 регионах России выявили 11 012 случаев заболевания COVID-19.
Телеканал 360° 04:20
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны начала 2020 года
Замыкает ТОП-10 модель iPhone 11 Pro Max.
Astera 08 мая в 17:15
Единоборства
Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249
Российская газета 01:43
Общество
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:38
Общество
Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19
За последние сутки в России выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах.
РИА Новости 07 мая в 05:55
Политика
В Госдуме призвали Зеленского перестать вмешиваться в дела России
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить вмешиваться в дела России.
Российская газета вчера в 18:34
Общество
В Минпросвещения назвали условие для переноса ЕГЭ из-за коронавируса
Решение о переносе Единого госэкзамена (ЕГЭ) будет зависеть только от эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом, пока дата остается прежней — 8 июня.
Lenta.ru 05:38
Общество
В России снизился коэффициент распространения коронавируса
Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг 1,06, что стало минимальным значением с начала эпидемии коронавируса в стране, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 07:02
Политика
Путин рассказал, в чем заключается национальная идея России
Президент России Владимир Путин считает, что национальная идея России заключается в патриотизме.
Газета.Ru 03:44