Общество

КоммерсантъКоммерсантъМВД отказалось ужесточать ответственность за побои

Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Ранее предлагалось назначать административный арест вместо штрафа.
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с чего всё началось

В МВД России отказались от идеи ужесточать ответственность за побои

Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ "Побои", по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос агентства.
ТАССвчера в 23:01

Подробнее о событии

МВД зафиксировало спад домашнего насилия в период эпидемии

Эхо Москвы07:03

В МВД России отказались от идеи ужесточать ответственность за побои

ТАССвчера в 23:01

В России отказались ужесточать ответственность за побои

Lenta.ruвчера в 23:36

МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

Коммерсантъвчера в 23:30

В МВД отказались от идеи ужесточения наказания за побои

РЕН ТВвчера в 23:13

В МВД России опровергли рост семейного насилия в стране

Известия00:09

МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

РБК00:59
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Политика

Путин назвал картину, которая пробрала его до слез

Народные новости 07:04
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Единоборства

Гэтжи победил Фергюсона в бою за временный титул UFC в легком весе

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в поединке за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
РИА Новости 01:14
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Здоровье

В Дагестане могут испытать перспективные лекарства от коронавируса

Перспективные лекарства для лечения коронавирусной инфекции могут начать испытывать в медицинских учреждениях республики Дагестан, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 06:33
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Общество

Глава Минздрава рекомендовал перенести ЕГЭ на август–сентябрь

Глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал перенести ЕГЭ на август или сентябрь.
Афиша Daily 08 мая в 06:01
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Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
1,8K
Общество

В Крыму расследуют жалобы медиков на неполучение доплат

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в связи с жалобами керченских работников скорой помощи на невыплаты дополнительных средств за работу с больными коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
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Происшествия

В Бурятии задержали мужчину, ограбившего ветерана в День Победы

Правоохранительные органы Бурятии возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Прибайкальского района в связи с грабежом, жертвой которого 9 мая стал ветеран Великой Отечественной войны.
ТАСС 02:26
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Политика

Захарова отреагировала на заявление Белого дома о победе над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мириться с заявлением Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, нельзя.
RT на русском вчера в 15:17
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Происшествия

Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Российская газета вчера в 13:21
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Общество

Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru 04:42
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Общество

В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
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Политика

Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле

Выбор блюд происходит совместно: протокол президента обсуждает с комбинатом питания или с привлеченным рестораном блюда и их подачу.
РИА Новости 03:10
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Политика

В Крыму ответили на слова Зеленского о колоколе в Симферополе

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал украинского президента Владимира Зеленского оставить планы по возвращению полуострова в состав Украины, а также об установке в Симферополе Колокола Единства.
Известия 03:23
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Армия и оружие

В РФ прошел выпуск курсантов вузов Минобороны

Москва, 10 мая 2020, 01:12 — REGNUM Примерно 12 тысяч лейтенантов выпустилось из 36 высших военных учебных заведений Минобороны РФ в день 75-летия Победы, 10 мая сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM вчера в 18:12
Общество

Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ

Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Известия 05:39
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Шоу-бизнес

Фотограф опубликовал архивное фото обнаженной Ксении Собчак

Откровенный кадр был сделан 11 лет назад. Фотограф Александр Гусов опубликовал архивное фото Ксении Собчак.
Srnsk 05:05
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Здоровье

Врачи назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

iReactor 08 мая в 05:25
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Футбол

«Наполи» рассчитывает на трансфер Азмуна за 15 млн евро

Что касается Азмуна, то его трансфер обойдется клубу в 15 миллионов евро. По некоторым данным, контакты для его покупки уже налажены.
NewInform 05:56
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
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Общество

В Петербурге штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей

Штраф на отсутствие защитной маски и перчаток, использование которых в общественных местах в Петербурге будет обязательно с 12 мая, составит 4 тысячи рублей, сообщает в воскресенье городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
РИА Новости 05:32
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Шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой окончательно разорвала с ней отношения

Отношения с дочерью-подростком у Даны Борисовой последнее время складываются тяжело.
StarHit.ru 05:00
Общество

Компания Tesla решила возобновить работу на заводе в Калифорнии

Американская автомобильная компания Tesla, основателем которой является Илон Маск, объявила 9 мая о возобновлении работы на заводе во Фримонте в американском штате Калифорния.
Известия 00:34
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Политика

В Сети раскритиковали твит Белого дома о победе США над нацизмом

Пользователи Twitter по всему миру раскритиковали заявление Белого дома, в котором США и Великобритания называются победителями нацизма.
Известия вчера в 10:49
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Общество

Карантин в Краснодарском крае продлен до 23 мая

Глава Кубани Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба продлил в регионе карантин, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, до 23 мая.
Российская газета 07:11
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Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
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Общество

Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
Ведомости вчера в 15:17
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Происшествия

Пожарные МЧС Дагестана спасли «Цумадинский» рынок в Махачкале

Голос степи 06:08
3
Общество

В США сообщили о взрыве в космосе российского бака

RT на русском вчера в 19:00
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Общество

В Оренбургской области продлили режим самоизоляции до 17 мая

Изменения в Указ губернатор внес сегодня. Но в измненениях достаточно много послаблений. Разрешено гулять и заниматься спортом на улице.
Orengrad.ru 06:36
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Общество

Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
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