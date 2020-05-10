Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ "Побои", по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос агентства.

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Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ «Побои», по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Ранее предлагалось назначать административный арест вместо штрафа.

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