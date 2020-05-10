Коронавирус
КоммерсантъМВД отказалось ужесточать ответственность за побои
Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ «Побои», по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Ранее предлагалось назначать административный арест вместо штрафа.
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с чего всё началось
Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ "Побои", по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос агентства.ТАССвчера в 23:01
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Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина
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Общество
Масочно-перчаточный режим введен официально. Послаблений — нет
С 12 мая и до 1 июня обязаны все: использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси.
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Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
Газета.Ru 01:08
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МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
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В Великобритании опубликовали последние сообщения нацистов
Известия вчера в 22:14
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Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
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РИА Новости вчера в 05:07
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Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола
"Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО.
РИА Новости вчера в 20:17
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
Здоровье
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:50
Общество
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
Общество
ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе
РИА Новости вчера в 16:49
Игры
Опубликовано 12 минут геймплея киберпанковой игры The Ascent
Чемпионат вчера в 11:04
Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
Ведомости вчера в 15:17
Армия и оружие
Шойгу вручил дипломы выпускникам академии Генштаба ВС России
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ, которые получили образование с учетом сирийского опыта.
ТАСС 01:03
Здоровье
Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию
По данным телекомпании, главный американский инфекционист принял решение о соблюдении 14-дневного карантина после того, как в пятницу заражение новым коронавирусом было выявлено у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса.
ТАСС 01:05
Политика
Трамп заявил о вступлении США в фазу «перехода к величию»
Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения экономики страна вступает в фазу «перехода к величию» после спада, который был вызван пандемией коронавируса.
Lenta.ru 08 мая в 17:47
Армия и оружие
Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск
Россия при любых обстоятельствах реализует планы по перевооружению, заявил президент Владимир Путин в поздравлении выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы, а также с завершением учебы, опубликованном на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 18:04
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Оценено влияние пандемии на потенциал США в «сдерживании» России
Аналитик Матеуш Пиотровский в бюллетене Польского института международных отношений (PISM) оценил влияние пандемии коронавируса на потенциал США в «сдерживании» России и Китая, пишет RT.
Lenta.ru 00:26
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Клип на новую песню Little Big набрал более 11 миллионов просмотров
YouTube Российская группа Little Big, которая должна была представить страну на конкурсе Eurovision-2020, отмененном из-за коронавируса, вчера представила клип на новую композицию под названием Hypnodancer.
РЕН ТВ 00:50
Здоровье
В Кузбассе ещё у 18 человек выявлен коронавирус
За минувшие сутки в Кузбассе ещё у 18 человек выявлен коронавирус.
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Гаджеты
Стартовало глобальное тестирование MIUI 12 от Xiaomi
Всем, кто делает принять участие в программе раннего тестирования оболочки, Xiaomi предлагает подать соответствующую заявку на сайте компании до 14 мая.
Актуальные Новости 08 мая в 08:50
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
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Вполне может получиться так, что расследование "российского заговора" выльется для Байдена в фиаско на президентских выборах, а если сильно не повезет, то Байден и Обама могут отправиться за решетку вместе с целой плеядой руководителей американских шпионских и контрразведывательных структур.
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Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
Армия и оружие
Террористы впервые за два месяца атаковали российскую военную авиабазу «Хмеймим»
Avia.pro вчера в 18:48
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Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
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Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы
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