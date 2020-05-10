Коронавирус

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Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ «Побои», по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Ранее предлагалось назначать административный арест вместо штрафа.
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с чего всё началось

В МВД России отказались от идеи ужесточать ответственность за побои

Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ "Побои", по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос агентства.
ТАССвчера в 23:01

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МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

РБК00:59

В МВД России отказались от идеи ужесточать ответственность за побои

ТАССвчера в 23:01

МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

Газета.Ruвчера в 23:50

В России отказались ужесточать ответственность за побои

Lenta.ruвчера в 23:36

МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

Коммерсантъвчера в 23:30

В МВД России опровергли рост семейного насилия в стране

Известия00:09

МВД отказалось от идеи ужесточать административную ответственность за побои

Эхо Москвы00:30
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Общество

Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина

Metaratings вчера в 11:18
6
Общество

Масочно-перчаточный режим введен официально. Послаблений — нет

С 12 мая и до 1 июня обязаны все: использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси.
Фонтанка.Ру вчера в 23:00
Единоборства

Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
Газета.Ru 01:08
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
2,1K
Политика

В Великобритании опубликовали последние сообщения нацистов

Известия вчера в 22:14
5
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru 08 мая в 16:59
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
6,8K
Политика

Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола

"Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО.
РИА Новости вчера в 20:17
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Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом

Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:50
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Общество

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
15
Общество

ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе

РИА Новости вчера в 16:49
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Игры

Опубликовано 12 минут геймплея киберпанковой игры The Ascent

Чемпионат вчера в 11:04
1
Общество

Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
Ведомости вчера в 15:17
1,4K
Армия и оружие

Шойгу вручил дипломы выпускникам академии Генштаба ВС России

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ, которые получили образование с учетом сирийского опыта.
ТАСС 01:03
Здоровье

Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию

По данным телекомпании, главный американский инфекционист принял решение о соблюдении 14-дневного карантина после того, как в пятницу заражение новым коронавирусом было выявлено у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса.
ТАСС 01:05
Политика

Трамп заявил о вступлении США в фазу «перехода к величию»

Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения экономики страна вступает в фазу «перехода к величию» после спада, который был вызван пандемией коронавируса.
Lenta.ru 08 мая в 17:47
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Армия и оружие

Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск

Россия при любых обстоятельствах реализует планы по перевооружению, заявил президент Владимир Путин в поздравлении выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы, а также с завершением учебы, опубликованном на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 18:04
521
Политика

Оценено влияние пандемии на потенциал США в «сдерживании» России

Аналитик Матеуш Пиотровский в бюллетене Польского института международных отношений (PISM) оценил влияние пандемии коронавируса на потенциал США в «сдерживании» России и Китая, пишет RT.
Lenta.ru 00:26
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Музыка

Клип на новую песню Little Big набрал более 11 миллионов просмотров

YouTube Российская группа Little Big, которая должна была представить страну на конкурсе Eurovision-2020, отмененном из-за коронавируса, вчера представила клип на новую композицию под названием Hypnodancer.
РЕН ТВ 00:50
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Здоровье

В Кузбассе ещё у 18 человек выявлен коронавирус

За минувшие сутки в Кузбассе ещё у 18 человек выявлен коронавирус.
Газета Кемерова 00:11
5
Гаджеты

Стартовало глобальное тестирование MIUI 12 от Xiaomi

Всем, кто делает принять участие в программе раннего тестирования оболочки, Xiaomi предлагает подать соответствующую заявку на сайте компании до 14 мая.
Актуальные Новости 08 мая в 08:50
8
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
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Шоу-бизнес

Милла Йовович в День Победы показала фото своей русской бабушки

Голливудская актриса Милла Йовович 9 мая поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
АБН вчера в 09:55
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Политика

В «русском заговоре» подозреваются Обама и Байден. Оба могут сесть

Вполне может получиться так, что расследование "российского заговора" выльется для Байдена в фиаско на президентских выборах, а если сильно не повезет, то Байден и Обама могут отправиться за решетку вместе с целой плеядой руководителей американских шпионских и контрразведывательных структур.
РИА Новости 01:00
Фигурное катание

Плющенко обратился к команде Тутберидзе: «Успокойте своего сотрудника»

Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.
Sport.ru вчера в 18:13
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Политика

Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом

Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
1,7K
Армия и оружие

Террористы впервые за два месяца атаковали российскую военную авиабазу «Хмеймим»

Avia.pro вчера в 18:48
Происшествия

Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета вчера в 13:21
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Общество

Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы

RT на русском вчера в 03:08
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