Общество

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Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Ранее предлагалось назначать административный арест вместо штрафа.
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с чего всё началось

В МВД России отказались от идеи ужесточать ответственность за побои

Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ "Побои", по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос агентства.
ТАССвчера в 23:01

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МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

РБК00:59

В МВД России отказались от идеи ужесточать ответственность за побои

ТАССвчера в 23:01

В России отказались ужесточать ответственность за побои

Lenta.ruвчера в 23:36

МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

Коммерсантъвчера в 23:30

В МВД отказались от идеи ужесточения наказания за побои

РЕН ТВвчера в 23:13

В МВД России опровергли рост семейного насилия в стране

Известия00:09

МВД отказалось от идеи ужесточать административную ответственность за побои

Эхо Москвы00:30
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Шоу-бизнес

Ольгу Куриленко затравили за поздравление с Днем Победы

StarHit.ru вчера в 21:40
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Единоборства

Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
Газета.Ru 01:08
Общество

Айсен Николаев: в Якутске ограничения из-за коронавируса продлены до 31 мая

Как заявил Николаев, режим самоизоляции и все ограничения будут действовать в Якутске, Мирном, Нерюнгри и ряде несколько населенных пунктах до 31 мая.
Аргументы и Факты - Якутия 02:17
2
Общество

Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
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Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Казахстане

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на востоке Казахстана. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском вчера в 22:46
Политика

В Крыму оценили шансы Зеленского на установку колокола в Симферополе

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала идею президента Украины Владимира Зеленского об установке колокола на полуострове.
РЕН ТВ вчера в 14:56
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Общество

Ещё у 121 человека в Свердловской области подтвердился коронавирус

В Свердловской области за последние сутки врачи подтвердили 121 новый случай коронавируса.
Вечерние Ведомости вчера в 03:47
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Общество

Песня «День Победы» прозвучала по всей Украине

Piter.tv вчера в 08:02
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Единоборства

Уайт анонсировал титульный бой для Петра Яна

Ранее сообщалось, что летом россиянин должен провести бой с первым номером легчайшего веса бразильцем Марлоном Мораесом.
Советский спорт 02:22
Общество

Более 320 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке

В больнице в поселке Коммунарка в Москве на лечении находятся более 320 пациентов.
Вечерняя Москва 02:51
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
6,9K
Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
1K
Общество

О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 08 мая в 10:58
3,7K
Экономика

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 08 мая в 06:28
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Единоборства

Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249

Поединок между Фрэнсисом Нганну и Жаирзиньо Розенстрайком продлился 20 секунд и завершился победой камерунца нокаутом.
RT на русском вчера в 23:36
Авто

Представлен обновлённый Kia Sportage

Компания Kia решила слегка обновить кроссовер Sportage для европейского рынка, в частности, для Великобритании.
Тарантас Ньюс вчера в 23:52
Происшествия

Один человек погиб в Ленобласти после столкновения автомобиля с лосем

В результате ДТП погиб водитель автомобиля, еще три человека получили травмы средние и тяжелые травмы. Всех пострадавших госпитализировали.
REGNUM вчера в 20:55
6
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке

Instagram Американская актриса Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
РЕН ТВ вчера в 09:13
20
Общество

Во Владивостоке усилят проверки автотранспорта на дорогах

Решение о проверках принял губернатор Олег Кожемяко в связи с большим количеством машин на дорогах Владивостока.
Газета.Ru 01:38
2
Общество

В Москве еще 1011 человек вылечились от коронавируса

Еще 1011 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки, число выздоровевших достигло 13 790 человек, сообщила в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:44
97
Общество

В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы

RT на русском вчера в 15:29
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Общество

В Карелии 12 человек заразились коронавирусом

На 10 мая в Карелии зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом.
АиФ Карелия 01:57
Политика

Выборы президента Польши отложили на неопределенный срок

Выборы президента Польши, назначенные на 10 мая, отложены на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости 01:14
Политика

Белый дом не стал комментировать публикацию о победе США над нацизмом

Белый дом не стал комментировать свои посты в Instagram и Twitter, в которых победителями нацизма названы только Соединенные Штаты Америки и Британия, а СССР никак не упомянут.
RuNews24.ru вчера в 21:02
1,7K
Общество

Названы возможные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал возможные сроки снижения эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости 02:03
Технологии

Российские врачи первыми в мире предложили новый способ выявления коронавируса

Новейший способ выявления коронавируса обнаружили медики их Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий при департаменте здравоохранения российской столицы.
Комсомольская правда вчера в 12:06
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 08 мая в 02:56
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Космос

Зонд Juno раскрыл механизм зарождения молний на Юпитере

МИР 24 08 мая в 09:04
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Шоу-бизнес

Архивное фото обнаженной Собчак восхитило поклонников

Фотограф подписал архивный снимок просто: «Красивая Ксения Собчак». Подписчики Гусова были удивлены таким нежным образом теледивы.
ФАН вчера в 14:15
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