Общество
Российская газетаМВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости
Ненаказуемый порог превышения скорости может быть изменен в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. Министерство внутренних дел поддерживает эту идею. Об этом сообщил заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин.
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Ненаказуемый порог скорости может быть снижен до 10 км/ч в новой редакции КоАП
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Правда ли, что штрафы с камер приходят за превышение скорости на 3 км/ч?
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