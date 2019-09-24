Ненаказуемый порог превышения скорости может быть изменен в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. Министерство внутренних дел поддерживает эту идею. Об этом сообщил заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин.

Политика Лавров провел краткие переговоры с Зеленским Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Транспорт По Крымскому мосту проехал тестовый поезд После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.

Политика Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.

Политика Содержание послания Путина странам НАТО раскрыли СМИ Президент России Владимир Путин направил представителям ряда стран, в том числе и членам НАТО, послание о неразмещении ракет в Европе и других регионах.

Хоккей Дубль Панарина и гол Кравцова помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» «Рейнджерс» обыграл «Айлендерс» в контрольном матче (3:1). Российский нападающий Виталий Кравцов открыл счет, а затем голом отметился Артемий Панарин, которому ассистировал соотечественник Павел Бучневич.

Общество Зарплаты российских бюджетников вырастут с 1 октября С 1 октября зарплата федеральных бюджетников, на которых не распространяются "майские указы" президента, повысится на 4,3%. За счет федерального бюджета.

Футбол Чалова включили в топ-7 игроков вне пределов ведущих чемпионатов Портал 90min.com составил список из семи луших игроков, выступающих вне пределов топовой пятёрки европейских чемпионатов.

Гаджеты Qualcomm возобновляет поставки чипов Huawei Американская компания Qualcomm является одним из наиболее актуальных производителей чипов для рынка смартфонов.

Общество Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Культура Раскрыта причина срыва Соловьева Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.

Политика Абэ заявил о необходимости реформирования СБ ООН «Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности — Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.

Гаджеты Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.

Музыка Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».

Политика Джонсон предостерег об угрозе «цифрового авторитаризма» Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о перспективах наступления эпохи "цифрового авторитаризма".

Шоу-бизнес Деми Мур изнасиловали в 15 лет с разрешения матери 56-летняя Деми Мур рассказала о том, как стала жертвой изнасилования, когда ей было 15 лет.

Здоровье В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как правильно питаться в осенний период.

Недвижимость Россияне перестали надолго откладывать ремонт жилья Лишь каждый десятый россиянин (9%) отложил запланированный ремонт из-за отсутствия денег.

Общество Кто зарабатывает на ремонте дорог в Москве Крупнейшие подрядчики «Жилищников» аффилированы с семьями Авакян, Орджацян и Апозян — в 2018–2019 годах они получили 17–18% сумм, выделенных на благоустройство дворов.

Политика Трамп превысил регламент выступления в ООН и не упомянул Россию Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН превысил регламент.

Политика Дания попала в газовую зависимость от России На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.

Происшествия Спасатели локализовали пожар на плавбазе «Петр Житников» Спасатели в среду ночью локализовали возгорание на терпящей в Тихом океане бедствие плавбазе "Петр Житников".

Политика Главы МИД пяти стран обсудили ход расследования крушения MH17 Главы МИД пяти стран, входящих в Совместную следственную группу (ССГ), обсудили ход расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.

Здоровье Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию.

Общество В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.