Общество
RT на русскомВ МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
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Правда ли, что штрафы с камер приходят за превышение скорости на 3 км/ч?
Аргументы и Фактывчера в 10:15
Ненаказуемый порог скорости может быть снижен до 10 км/ч в новой редакции КоАП
Коммерсантъвчера в 14:33
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Общество
В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как правильно питаться в осенний период.
RT на русском вчера в 23:00
Политика
Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента, назвав "охотой на ведьм" решение демократов "уволить" главу государства, сообщает The Associated Press.
Российская газета вчера в 22:07
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Транспорт
Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
Общество
IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»
24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него.
РБК вчера в 12:05
Общество
Более 50 тыс. россиян попадут под сокращения
К концу сентября потерять работу могут почти 52 тысячи россиян. Такие сокращения прогнозируют в Росстате.
Газета.Ru 02:36
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Общество
В школах Приангарья открылось 60 «Точек роста»
REGNUM вчера в 05:32
Происшествия
В шахте под Оренбургом погиб горняк
По данным "Интерфакса", еще двое рабочих получили травмы. Всего же в момент обрушения в шахте находилось 435 человек.
Российская газета 00:33
Политика
Лавров поблагодарил США за выдачу визы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поблагодарил» Соединенные Штаты за то, что ему выдали визу для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Lenta.ru 02:46
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 23 сентября в 12:05
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Общество
Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
RuNews24.ru вчера в 07:41
Армия и оружие
Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 02:20
Армия и оружие
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru 23 сентября в 03:28
Транспорт
В Пулково раскрыли список из 33 стран для полётов по «открытому небу»
Планируется, что Полково до конца года сможет приобрести седьмую степень свободы и тем самым станет первым аэропортом в России, из которого смогут совершать перелеты иностранные авиакомпании без посадки в стране регистрации перевозчика.
78.ru 02:56
Армия и оружие
На авиабазе Хмеймим появились защитные ангары для Су-34 и Су-35. Видео
В Сирии на территории российской авиабазы Хмеймим появились защитные комплексы для истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35, стоящих на боевом дежурстве.
REGNUM вчера в 15:09
Гаджеты
Xiaomi запускает большую распродажу на Tmall для россиян
Китайская компания Xiaomi объявила о скором старте большой распродажи в России.
Ferra вчера в 09:01
Происшествия
Вооруженные молотком бандиты отняли у москвича рюкзак с 20 млн рублей
В Москве неизвестные отняли у мужчины рюкзак, в котором находилось 19,825 млн рублей.
Известия 02:07
Происшествия
ГП выявила случаи укрывательства преступлений при лесных пожарах
Генпрокуратура России обнаружила случаи укрывательства преступлений в лесной отрасли местными надзорными органами.
RT на русском 02:36
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
REGNUM вчера в 09:54
Авто
Сбербанк начнет продавать автомобили
Автоновости дня вчера в 01:25
Кино
Фото: Джеймс Ганн показал новый «Отряд самоубийц»
Речь идет о новом "Отряде самоубийц", разумеется.
Российская газета вчера в 08:58
Происшествия
В Москве побывавший в канализации мужчина сбежал из больницы в трусах
В Москве мужчину вернули в больницу после побега в одних трусах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Известия 03:16
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Футбол
Сборную России могут не допустить до ЧМ-2022
Сборную России, в свою очередь, могут отстранить от чемпионата мира-2022 в Катаре.
Vprognoze.ru вчера в 05:12
Экономика
Forbes составил топ-50 крупнейших иностранных компаний в РФ
В общей сложности размер выручки иностранных компаний в России за 2018 год вырос на 10,2%, до 6,4 триллиона рублей.
REGNUM 02:53
Кино
Через тернии и самоанализ: «К звездам» с Брэдом Питтом
Петербургский дневник вчера в 09:03