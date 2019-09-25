Транспорт
Газета.RuМВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT. По его словам, такая поправка может появиться в новой редакции КоАП.
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В Госдуме назвали условия для снижения допустимого превышения скорости
Национальная служба новостей07:42
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Заседание 74-й Генассамблеи ООН — прямая трансляция
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