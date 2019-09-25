Транспорт

Газета.RuГазета.RuМВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT. По его словам, такая поправка может появиться в новой редакции КоАП.
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