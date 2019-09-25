Транспорт
Газета.RuМВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT. По его словам, такая поправка может появиться в новой редакции КоАП.
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Космос
С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»
Известия 10:30
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
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Игры
The Last of Us: Part II выйдет 21 февраля в пяти изданиях
Игромания.ру вчера в 17:07
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Экономика
Треть кроссовок на ногах россиян оказались подделками
Каждая третья пара купленных в России кроссовок оказалась подделкой.
Lenta.ru 07:34
Происшествия
Генералу МВД предъявлено обвинение в вымогательстве 100 млн рублей
Как сообщили в СК, Мельникова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Газета.Ru 10:32
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Футбол
«Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в Кубке России
Матч 1/16 финала Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Енисеем» завершился волевой победой петербургского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Центральный».
РБК 10:54
Хоккей
Павел Дацюк провел дебютный матч за «Автомобилист»
24 сентября в рамках очередного игрового дня регулярного первенства Континентальной Хоккейной Лиги состоялась встреча между подмосковным «Витязем» и «Автомобилистом», главным событием которой стало возвращение на большой лед мировой звезды Павла Дацюка.
REGNUM 02:52
Общество
В Instagram глав регионов около трети подписчиков оказались ботами
Средняя численность ботов среди подписчиков в Instagram глав российских регионов составляет 30,4%.
Коммерсантъ 09:43
Политика
Лавров провел переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Футбол
Эвра об «МЮ»: «Люди смеются над нами, потому что мы причинили им много боли в прошлом»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра обратился к фанатам команды на своей странице в инстаграме.
Sports.ru 09:58
Футбол
Онлайн-трансляция матча Кубка России «КАМАЗ» - «Спартак»
Российская газета 02:37
Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Происшествия
В Донецке на заводе произошёл пожар
Сотрудники МЧС самопровозглашённой Донецкой народной республики развернули оперативный мобильный штаб по ликвидации крупного пожара, который произошёл в Куйбышевском районе Донецка на территории бывшего завода алюминиевых профилей.
RT на русском 09:44
Экономика
Путин назвал причиной инфляции «подкрутку» показателей Центробанком
Президент России Владимир Путин назвал причиной снижения в России инфляции «подкрутку» Центробанком макроэкономических показателей в ожидании прихода в экономику 700 млрд рублей.
Известия 10:34
Футбол
В «Монако» назвали Головина Александром Великим
Пресс-служба футбольного клуба «Монако» выпустила отчёт о победе над «Ниццей» в матче седьмого тура французской Лиги 1 с заголовком в честь полузащитника Александра Головина.
RT на русском 10:38
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Общество
Валентина Матвиенко поможет строительству метро в Екатеринбурге
Валентина Матвиенко, в свою очередь, внесла проблему в протокол и потребовала от правительства восстановить программу софинансирования метрополитенов из федерального бюджета.
ФедералПресс 08:09
Футбол
Директор «Мордовии» – о финансовой ситуации: Думаю, что все наладится
Директор Мордовии Николай Левин высказался о финансовой ситуации в клубе.
Советский спорт 09:31
Происшествия
При посадке в Барнауле у Boeing 767 загорелась стойка шасси
«При посадке самолёта Boeing-767, выполнявшего рейс из вьетнамского Камраня, загорелась правая стойка шасси», — сказал источник.
RT на русском 10:55
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Известия вчера в 08:09
Армия и оружие
Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии
Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.
ТВ Центр 02:22
Политика
Зеленский пожаловался Трампу на несоблюдение санкций против РФ
Президент Украины в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся в июле, обвинил Францию и Германию в "несоблюдении антироссийских санкций".
РЕН ТВ 10:47