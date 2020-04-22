с чего всё началось

Права полицейских предложено расширить внесением поправок к закону «О полиции». В настоящее время правоохранитель «с обнаженным огнестрельным оружием» может применить его при задержании, если задерживаемый им человек попытается прикоснуться к оружию.

Общество Собянин предложил распространить пропускную систему на всю Россию Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума совета по борьбе с COVID-19 предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России. 5,2K

Общество Врач назвал главный способ передачи коронавируса Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.

Здоровье Начальник госпиталя в Бергамо оценил работу российских специалистов Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти высоко оценил работу российских военных медицинских специалистов, которым сейчас отдают самых сложных пациентов. 67

Армия и оружие США призвали СБ ООН рассмотреть запуск Ираном военного спутника США призывают Совет Безопасности ООН рассмотреть запуск Ираном военного спутника Noor на предмет соответствия резолюции 2231.

Общество Власти России запланировали продлить режим самоизоляции Россияне отдыхают на майские праздники в течение восьми дней: с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Рабочими считаются три дня 6,7 и 8 мая. 5,5K

Общество В Китае новый очаг коронавируса: Харбин закрыли на карантин Жители Китая вновь столкнулись с ограничительными мерами в связи с коронавирусом.

Здоровье В Ростовской области 292 человека заболели коронавирусом По данным на 20 апреля, в регионе за сутки заболели 60 человек. Всего количество зарегистрированных случаев достигло 292. 301

Авто Выпуск легковых машин в России в I квартале снизился на 15,8% Выпуск легковых автомобилей в России в первом квартале 2020 года снизился на 15,8% в годовом выражении и составил 323 тысячи машин, следует из сообщения Росстата.

Здоровье Крым обогнал Москву по темпу заражения коронавирусом Средний темп прироста составляет +18%. По сравнению с тем, на что вышла сейчас Москва – у них 14%. 26

Экономика «Мечел» продал Эльгинское месторождение «Мечел» объявил о продаже Эльгинского угольного комплекса и подписании соглашения с крупнейшими банками-кредиторами в лице Газпромбанка и ВТБ о продлении срока погашения долга по кредитным линиям до 10 лет. 7

Экономика Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам. 184

Игры Microsoft назвала системные требования нового Flight Simulator Вашингтон, 22 апреля 2020, 09:44 — REGNUM Разработчики видеоигры Microsoft Flight Simulator выложили в сеть информацию о системных требованиях новой игры. 2

Происшествия Экс-сотрудников ЦБ приговорили к реальным срокам за растрату Подсудимых признали виновными по ч. 4 ст. 160 УК (растрата с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере) и приговорили к лишению свободы на сроки от четырех до восьми с половиной лет. 4