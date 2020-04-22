Происшествия
REGNUMВ России хотят расширить применение оружия полицейскими
Права полицейских предложено расширить внесением поправок к закону «О полиции». В настоящее время правоохранитель «с обнаженным огнестрельным оружием» может применить его при задержании, если задерживаемый им человек попытается прикоснуться к оружию.
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с чего всё началось
Как сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на текст документа (в Думу его еще не внесли), законопроект предусматривает право полицейских вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.Новая газета02:58
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Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю Россию
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума совета по борьбе с COVID-19 предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России.
RT на русском 10:15
Политика
Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства
RT на русском 11:16
Игры
Издатель игры Cyberpunk 2077 обанкротился из-за ее переноса
Польская компания CDP обанкротилась из-за переноса официального выхода Cyberpunk 2077.
Актуальные Новости 12:04
Общество
Врач назвал главный способ передачи коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Здоровье
Начальник госпиталя в Бергамо оценил работу российских специалистов
Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти высоко оценил работу российских военных медицинских специалистов, которым сейчас отдают самых сложных пациентов.
Известия вчера в 22:46
Армия и оружие
США призвали СБ ООН рассмотреть запуск Ираном военного спутника
США призывают Совет Безопасности ООН рассмотреть запуск Ираном военного спутника Noor на предмет соответствия резолюции 2231.
ТАСС 11:40
Общество
Единственный в России завод по производству картошки фри остановился
Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри.
Lenta.ru 10:34
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Общество
Власти России запланировали продлить режим самоизоляции
Россияне отдыхают на майские праздники в течение восьми дней: с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Рабочими считаются три дня 6,7 и 8 мая.
Город342 вчера в 01:13
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Общество
В Китае новый очаг коронавируса: Харбин закрыли на карантин
Жители Китая вновь столкнулись с ограничительными мерами в связи с коронавирусом.
Московский Комсомолец 11:41
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
Здоровье
В Ростовской области 292 человека заболели коронавирусом
По данным на 20 апреля, в регионе за сутки заболели 60 человек. Всего количество зарегистрированных случаев достигло 292.
Московский Комсомолец 20 апреля в 05:46
Кино
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев
Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
РИА Новости вчера в 06:31
Технологии
Mail.ru начала продажу умных колонок «Капсула»
Mail.ru Group объявила о старте продаж умной колонки «Капсула» со встроенным голосовым ассистентом «Маруся».
Компания 05:32
Авто
Выпуск легковых машин в России в I квартале снизился на 15,8%
Выпуск легковых автомобилей в России в первом квартале 2020 года снизился на 15,8% в годовом выражении и составил 323 тысячи машин, следует из сообщения Росстата.
ПРАЙМ 09:07
Финансы
Центробанк России потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля
Центробанк России отчитался в том, что 20 апреля потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля.
OAnews 09:46
Здоровье
Крым обогнал Москву по темпу заражения коронавирусом
Средний темп прироста составляет +18%. По сравнению с тем, на что вышла сейчас Москва – у них 14%.
Крым 24 03:29
Космос
SpaceX планирует запуск ракеты с 60 спутниками Starlink 22 апреля
Как сообщает пресс-служба SpaceX, благоприятный прогноз погоды позволил перенести запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой микроспутников Starlink с 23 на 22 апреля.
Московский Комсомолец 20 апреля в 19:40
Экономика
«Мечел» продал Эльгинское месторождение
«Мечел» объявил о продаже Эльгинского угольного комплекса и подписании соглашения с крупнейшими банками-кредиторами в лице Газпромбанка и ВТБ о продлении срока погашения долга по кредитным линиям до 10 лет.
Коммерсантъ 07:03
Происшествия
В Оренбуржье мать заподозрили в жестоком избиении младенца
Российская газета 06:26
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Игры
Microsoft назвала системные требования нового Flight Simulator
Вашингтон, 22 апреля 2020, 09:44 — REGNUM Разработчики видеоигры Microsoft Flight Simulator выложили в сеть информацию о системных требованиях новой игры.
REGNUM 02:44
Происшествия
Экс-сотрудников ЦБ приговорили к реальным срокам за растрату
Подсудимых признали виновными по ч. 4 ст. 160 УК (растрата с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере) и приговорили к лишению свободы на сроки от четырех до восьми с половиной лет.
Право.ру 10:41
Общество
Вернувшиеся из Таиланда крымчане отказываются от обсервации
Некоторые крымские туристы, которых властям удалось вернуть на полуостров из Таиланда, отказываются от двухнедельной обсервации.
Независимое телевидение Севастополя 06:59
Общество
Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена
По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву.
Lenta.ru 12:35