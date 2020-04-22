МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. В случае вступления документа в силу полицейские смогут открывать огонь на поражение, если действия нарушителя можно расценить как угрозу нападения.

с чего всё началось

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен в первую очередь "на усиление прав и законных интересов граждан", а также на "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".

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