Происшествия
РИА НовостиМВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен в первую очередь "на усиление прав и законных интересов граждан", а также на "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".
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с чего всё началось
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. В случае вступления документа в силу полицейские смогут открывать огонь на поражение, если действия нарушителя можно расценить как угрозу нападения.РИА Новости07:36
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Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Общество
Назван главный способ распространения коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Авто
Авторынок России может упасть на 50%
Автоновости дня 20 апреля в 14:10
Общество
Врач московского госпиталя ветеранов войн скончался от коронавируса
Врач госпиталя для ветеранов войн №3, заразившийся коронавирусом, скончался в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в среду.
Интерфакс 13:21
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Энергетика
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Аналитик японского Mizuho Bank Пол Сэнки предсказал нефть за минус 100 долларов за баррель в обозримом будущем, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 13:29
Шоу-бизнес
Заворотнюк выписали из больницы: у актрисы положительная динамика
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга Анастасии Заворотнюк, рассказал, что артистку выписали из больницы.
Вести.Ru 09:23
Футбол
«Боруссия» намерена предложить Санчо новый контракт
Дортмундская «Боруссия» намерена продлить контракт с английским вингером клуба Джейдоном Санчо.
Евро-футбол.ру 13:18
Финансы
Центробанк России потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля
Центробанк России отчитался в том, что 20 апреля потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля.
OAnews 09:46
Энергетика
Новак рассказал о поступлениях в бюджет при нефти по $20 за баррель
При цене нефти в 20 долларов за баррель в российский бюджет за счет демпфирующего механизма на рынке топлива поступит триллион рублей, заявил на видеоконференции с лидерами думских фракций министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 13:25
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Государственный долг Соединенных Штатов может достигнуть небывалых значений по окончании пандемии.
ToDay News Ufa 20 апреля в 01:13
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Общество
Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе РФ
Москва, 22 апреля 2020, 20:27 — REGNUM В 21 российском регионе планируется внедрить платформу для выдачи пропусков в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции.
REGNUM 13:27
Космос
Первая межзвездная комета оказалась необычным объектом
Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), M. Cordiner & S. Milam; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello Высокая скорость межзвездной кометы 2I/Borisov в момент прохождения через Солнечную систему, составляющая 33 километра в секунду, указывает на то, что она, вероятно, была выброшена из своей системы либо проходящей звездой, либо гигантской планетой.
Ин-спейс.ру 20 апреля в 11:00
Общество
Минздрав считает нужным продлить карантин на майские праздники
Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что введенные российскими властями для борьбы с COVID-19 ограничительные меры стоит продлить на майские праздники.
Газета.Ru 08:27
Политика
ВЦИОМ нашел россиян готовыми одобрить конституционные поправки
Аналитики ВЦИОМ полагают, что, если бы голосование по поправкам к Конституции состоялось 22 апреля, явка составила бы 52-54% имеющих право голоса жителей России.
Коммерсантъ 11:06
Происшествия
Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена
По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву.
Lenta.ru 12:35
Экономика
Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году
Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете.
Известия 10:25
Происшествия
СК возбудил дело из-за поставки старых аппаратов ИВЛ во Владимире
Следователи возбудили уголовное дело по факту поставки 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), срок годности которых истек 15 лет назад, в одну из больниц Владимира.
Известия 09:23
Общество
В Свердловской области могут ввести пропускной режим
Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.
РИА Новости 08:37
Общество
Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею
РИА Новости 06:31
Общество
Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:25
Авто
Skoda представила «прощальную» версию для Kodiaq RS
Напомним, что кроссовер Kodiaq RS был представлен на европейском рынке осенью 2018 года.
Тарантас Ньюс 06:08
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru 14:26
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
Общество
Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить столичную систему цифровых пропусков на другие регионы России.
Ведомости 11:25
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30