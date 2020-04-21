Происшествия
Южный ФедеральныйМВД хочет существенно расширить полномочия полиции
Министерство внутренних дел намерено существенно расширить полномочия полиции. О готовящихся поправках в закон «О полиции» узнали СМИ, и они трактуются населением не так радужно, как описано в комментариях депутатов.
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Власти намерены расширить полномочия полиции: получит право действовать без согласия
Московский Комсомолецвчера в 11:20
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Общество
ВОЗ: мир находится на ранней стадии пандемии коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что говорить о возникновении «второй волны» в ситуации с коронавирусом COVID-19 пока рано.
Коммерсантъ 05:23
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Киберспорт
Неигровые персонажи Fallout 76 научились красть вещи у мёртвых игроков
Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:31 — REGNUM Игроки Fallout 76 заметили, что NPC (неигровые персонажи), появившиеся в игре после выхода дополнения Wastelanders, стали забирать вещи у «мёртвых» геймеров.
REGNUM вчера в 23:31
Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
Кино
Первый состав «Мстителей» в преклонном возрасте показал фанат Marvel
Live24 вчера в 09:22
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
Общество
Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинске откроют фитнес-клубы
Фото Олега Каргаполова Глава региона отметил, что для принятия решения об изменении режима обязательной самоизоляции важно стабилизировать ситуацию по распространению коронавирусной инфекции, для этого в регионе прикладываются все усилия.
Вечерний Челябинск 05:53
Энергетика
Цена российской нефти упала ниже 12 долларов за баррель
Стоимость российской нефти в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении упала на $ 5.92 / баррель — до $ 11.59 / барр. (CIF Роттердам).
Profinance.ru 07:17
Происшествия
Экс-сотрудников ЦБ приговорили к реальным срокам за растрату
Подсудимых признали виновными по ч. 4 ст. 160 УК (растрата с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере) и приговорили к лишению свободы на сроки от 4 до 8,5 лет.
Право.ру 10:41
Здоровье
В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса
Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
РБК вчера в 22:31
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
Экономика
Минфин внес в правительство проект по льготной ипотеке под 6,5%
Минфин России внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
ТАСС 11:24
Энергетика
Нефть WTI поднялась в цене на 25%
Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 10:48
Общество
Вернувшихся из-за рубежа крымчан безоговорочно поместят в обсерватор
Глава Крыма Сергей Аксенов внесет изменения в свой указ о режиме повышенной готовности, предусматривающий обязательное и безоговорочное помещение в обсерватор всех лиц, прибывающих на полуостров из-за рубежа.
Российская газета 05:26
Происшествия
СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте
СК организовал проверка по факту жестокого обращения с ребенком в Копейском социально-реабилитационном центре.
Российская газета 05:04
Политика
Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
Здоровье
Все сотрудники одного из отделений НИИ Вредена заразились COVID-19
У всех сотрудников нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге выявили коронавирус.
РЕН ТВ 11:11
Космос
Марсоход Curiosity неуверенно «машет рукой»
ИА Красная Весна 03:28
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как встречает утро с сыном
Известный шоумен и эстрадный артист Максим Галкин показал, как встречает день с сыном Гариком.
Вечерняя Москва 04:20
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
Политика
Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства
RT на русском 11:16
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Общество
Сразу шесть случаев коронавируса подтверждено в Севастополе
По словам Развожаева, все шесть случаев зафиксированы у пациентов больницы имени Даши Севастопольской.
Форпост Севастополь 10:43
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Технологии
Мошенники угрожают заразить коронавирусом пользователей порносайтов
Преступники шантажируют пользователей порносайтов, угрожая заразить их коронавирусом, сообщает News.ru со ссылкой на компанию ESET, специализирующуюся на информационной безопасности.
Москва 24 10:28