Происшествия

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйМВД хочет существенно расширить полномочия полиции

Министерство внутренних дел намерено существенно расширить полномочия полиции. О готовящихся поправках в закон «О полиции» узнали СМИ, и они трактуются населением не так радужно, как описано в комментариях депутатов.
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МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

Известия10:27

Власти намерены расширить полномочия полиции: получит право действовать без согласия

Московский Комсомолецвчера в 11:20

Полицейские могут получить расширенные полномочия

Москва 2408:14

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

РИА Новости07:36

Полиция может получить новые полномочия, которые снимут многие действующие сегодня ограничения

Эхо Москвы07:06

Полномочия сотрудников полиции планируют расширить

Аргументы неделивчера в 13:02

МВД предложило расширить полномочия полицейских

Газета.Ru09:24
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Общество

ВОЗ: мир находится на ранней стадии пандемии коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что говорить о возникновении «второй волны» в ситуации с коронавирусом COVID-19 пока рано.
Коммерсантъ 05:23
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Киберспорт

Неигровые персонажи Fallout 76 научились красть вещи у мёртвых игроков

Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:31 — REGNUM Игроки Fallout 76 заметили, что NPC (неигровые персонажи), появившиеся в игре после выхода дополнения Wastelanders, стали забирать вещи у «мёртвых» геймеров.
REGNUM вчера в 23:31
Происшествия

Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства

В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
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Кино

Первый состав «Мстителей» в преклонном возрасте показал фанат Marvel

Live24 вчера в 09:22
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Наука

Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
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Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР в случае смерти брата

NewInform 05:57
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Общество

Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинске откроют фитнес-клубы

Фото Олега Каргаполова Глава региона отметил, что для принятия решения об изменении режима обязательной самоизоляции важно стабилизировать ситуацию по распространению коронавирусной инфекции, для этого в регионе прикладываются все усилия.
Вечерний Челябинск 05:53
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Энергетика

Цена российской нефти упала ниже 12 долларов за баррель

Стоимость российской нефти в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении упала на $ 5.92 / баррель — до $ 11.59 / барр. (CIF Роттердам).
Profinance.ru 07:17
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Происшествия

Экс-сотрудников ЦБ приговорили к реальным срокам за растрату

Подсудимых признали виновными по ч. 4 ст. 160 УК (растрата с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере) и приговорили к лишению свободы на сроки от 4 до 8,5 лет.
Право.ру 10:41
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Здоровье

В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса

Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
РБК вчера в 22:31
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Футбол

ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14
Общество

Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
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Наука

Кофе без кофеина подсластил сладкое

N+1 10:55
Экономика

Минфин внес в правительство проект по льготной ипотеке под 6,5%

Минфин России внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
ТАСС 11:24
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Энергетика

Нефть WTI поднялась в цене на 25%

Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 10:48
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Общество

Вернувшихся из-за рубежа крымчан безоговорочно поместят в обсерватор

Глава Крыма Сергей Аксенов внесет изменения в свой указ о режиме повышенной готовности, предусматривающий обязательное и безоговорочное помещение в обсерватор всех лиц, прибывающих на полуостров из-за рубежа.
Российская газета 05:26
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Происшествия

СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте

СК организовал проверка по факту жестокого обращения с ребенком в Копейском социально-реабилитационном центре.
Российская газета 05:04
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Политика

Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина

«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
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Здоровье

Все сотрудники одного из отделений НИИ Вредена заразились COVID-19

У всех сотрудников нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге выявили коронавирус.
РЕН ТВ 11:11
Космос

Марсоход Curiosity неуверенно «машет рукой»

ИА Красная Весна 03:28
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Шоу-бизнес

Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
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Максим Галкин показал, как встречает утро с сыном

Известный шоумен и эстрадный артист Максим Галкин показал, как встречает день с сыном Гариком.
Вечерняя Москва 04:20
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
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Политика

Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства

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Армия и оружие

Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
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Общество

Сразу шесть случаев коронавируса подтверждено в Севастополе

По словам Развожаева, все шесть случаев зафиксированы у пациентов больницы имени Даши Севастопольской.
Форпост Севастополь 10:43
Армия и оружие

Появление федеральных войск в Чечне объяснили

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
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Мошенники угрожают заразить коронавирусом пользователей порносайтов

Преступники шантажируют пользователей порносайтов, угрожая заразить их коронавирусом, сообщает News.ru со ссылкой на компанию ESET, специализирующуюся на информационной безопасности.
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