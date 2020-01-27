Общество
Российская газетаВ МВД подсчитали ущерб от экономических преступлений в РФ в 2019 году
Общий ущерб от экономических преступления в России в 2019 году составил 447,2 млрд рублей. Речь идет об оконченных и приостановленных уголовных делах.
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Материальный ущерб от преступлений экономической направленности по оконченным и приостановленным уголовным делам составил 447,2 млрд руб., говорится в материалах МВД «Состояние преступности в РФ» за январь–декабрь 2019 года.Коммерсантъ17:59
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