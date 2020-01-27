с чего всё началось

Общий ущерб от экономических преступления в России в 2019 году составил 447,2 млрд рублей. Речь идет об оконченных и приостановленных уголовных делах.

В МВД подсчитали ущерб от экономических преступлений в РФ в 2019 году

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