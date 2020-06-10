Происшествия
Газета.RuМВД подтвердило, что Ефремов был в машине один в момент ДТП
В МВД отметили, что это подтверждают и свидетели. Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади.
Читать в источнике
Оценить140
Подробнее о событии
Показать все источники
«В баре и машине актер Михаил Ефремов был один»: полиция опровергла информацию о пассажире в джипе
Комсомольская правда05:08
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 06:06, Ашберн
Политика
Песков заявил, что олигархов в России не существует
В России нет олигархов - предпринимателей, использующих свои деньги для влияния на политику, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 05:52
Происшествия
Дело об убийстве Улофа Пальме закрыто спустя 34 года
Прокуратура Швеции объявила о закрытии дела об убийстве премьер-министра страны Улофа Пальме, которое было совершено еще в 1986 году.
Вести.Ru 05:39
Общество
KFC готовится открыть в Москве ресторан без кассиров
Сеть ресторанов быстрого питания KFC на фоне коронавируса построила в Москве "ресторан будущего", где, в частности, не будет кассиров и традиционных касс, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 05:06
Общество
Попова оценила ситуацию со снятием ограничений по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 41 субъект РФ перешёл к снятию ограничений по COVID-19, шесть регионов перешли уже на второй этап.
РИА Новости 05:50
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Общество
Массовые мероприятия в Москве могут разрешить в начале июля
Отменить запрет на массовые мероприятия в Москве могут уже в начале июля.
Российская газета 05:51
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
Общество
Писатель Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом
Писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Анатолий Трушкин скончался в больнице, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 04:13
Политика
Песков сообщил о планах Путина лично проголосовать по поправкам
Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции 1 июля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РБК 05:43
Экономика
Dior и другие люксовые марки обновил рекорд продаж в России
Несмотря на обновление рекорда по росту выручки и в абсолютных значениях (оборот «дочки» составил 3,56 млрд руб. против 2,428 млрд руб. в 2018-ом), в сравнении с тем же показателем годом ранее ООО снизило темпы: прирост в 2019-ом к 2018-ому составил 31,8%, 2018-ый к 2017-ому — выручка росла на 6,6 п.п. быстрее.
РБК 06:00
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Происшествия
Михаил Ефремов расплакался в зале суда
Uznayvse.ru 05:16
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
Путешествия
Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона
Взгляд.ру вчера в 07:41
Транспорт
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
Новый метод тестирования водителей на трезвость направлен на обсуждение в Общественную палату РФ.
Российская газета 01:41
Кино
Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
News.ru вчера в 09:43
Экономика
Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы
Власти России готовят пенсионеров два законопроекта, которые предусматривают введение новых льгот.
Актуальные Новости 02:43
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Общество
Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения надо снять первыми
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поинтересовался у жителей, какие ограничения, веденные из-за ситуации в коронавирусной инфекцией, стоит снять в первую очередь.
РИА Новости 05:28
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые затем одобрили Госдума и Совфед.
ТАСС 04:14
Здоровье
Назван период максимальной заразности коронавируса
По предварительным результатам проведенных в США и Германии исследований, люди с легкими и умеренными симптомами COVID-19 заразны в течение восьми-девяти дней с начала болезни.
РИА Новости 01:57
Политика
В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»
В Германии допустили введение жестких санкций против США из-за «СП-2».
Evo-rus.com 04:27
Экономика
Набиуллина рассказала о рекордно низкой прибыли банков в мае
Как сообщалось ранее, крупнейший российский банк — Сбербанк — смог увеличить чистую прибыль по сравнению с предыдущим месяцем благодаря росту процентных и комиссионных доходов, а также экономии на отчислениях в фонд страхования вкладов (45,1 против 11,5 млрд руб.).
Коммерсантъ 04:00
Общество
В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж
В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45