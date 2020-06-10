В МВД отметили, что это подтверждают и свидетели. Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади.

МВД подтвердило, что Ефремов был в машине один в момент ДТП

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