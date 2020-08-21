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Life.ru
Life.ru

МВД назвало вещество, найденное на смывах с рук и одежды Навального

Эксперты химической лаборатории УМВД России по Омской области обнаружили на смывах с одежды, рук, ногтей и волос блогера Алексея Навального химикат. Концентрацию вещества установить не удалось.В источнике
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РБК

Эксперты опровергли риск отравления Навального названным МВД веществом

РБКвчера в 14:08
КП - Омск

Алексей Навальный останется в больнице Омска до стабилизации его состояния

КП - Омсквчера в 10:31
ТАСС

МВД: найденный у Навального химикат мог остаться от контакта с пластиковым стаканчиком

ТАССвчера в 08:37
Московский Комсомолец

МВД точно назвало вещество, найденное у Навального

Московский Комсомолецвчера в 08:57
РИА ОмскИнформ

Что химики из омской полиции нашли у Навального?

РИА ОмскИнформвчера в 08:45
Вечерний Омск. Неделя

Омские полицейские рассказали о веществе, обнаруженном у Навального

Вечерний Омск. Неделявчера в 08:41
РИА Новости

В МВД рассказали о результатах анализов Навального

РИА Новостивчера в 09:28

МИД Греции ответил на превращение в мечеть еще одной церкви в Турции

"Сегодняшнее решение турецких властей превратить монастырь Хора в мечеть является еще одним вызовом, наносящим ущерб религиозным людям во всем мире и международному сообществу, которое уважает памятники человеческой цивилизации", - приводит агентство слова представителя МИД Греции.
РЕН ТВвчера в 06:32
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На ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки, гостей ждут бесплатные экскурсии, а также фильмы о животных, побывавших на орбите, говорится в сообщении пресс-службы выставки.
РИАМО18 августа в 19:00
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Украинская разведка «воспользовалась» затопленной станцией «Мир»

Служба внешней разведки (СВР) Украины продемонстрировала в Facebook первый в истории рекламный ролик своей организации, на котором показано, как украинский шпион «передает» секретные данные через затопленную российскую орбитальную станцию «Мир».
ФАН00:27
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Подбираем моторное масло для авто

Современный рынок предлагает внушительный ассортимент моторных масел, и чтобы найти среди них то, которое подойдет вашему авто, необходимо разобраться в тонкостях маркировки и особенностях различных основ.
Первоисточник Сыктывкарвчера в 03:03
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