МВД назвало вещество, найденное на смывах с рук и одежды Навального
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Эксперты химической лаборатории УМВД России по Омской области обнаружили на смывах с одежды, рук, ногтей и волос блогера Алексея Навального химикат. Концентрацию вещества установить не удалось.В источнике
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Омские полицейские рассказали о веществе, обнаруженном у Навального
Вечерний Омск. Неделявчера в 08:41