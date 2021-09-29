Сотрудники МВД после 30 сентября смогут принимать меры вплоть до выдворения из страны нелегальных мигрантов, которые не узаконили свое право нахождения в России, заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.
Вице-президент Сбербанка и экс-заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении 50 млн руб. Ее подозревают в преступлениях, совершенных в период работы в министерстве, сообщают "РИА Новости" и URA.ru.
Фонд борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ, также признана экстремистской) исключены из реестра иностранных агентов в связи с ликвидацией этих юрлиц.