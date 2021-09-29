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МВД подтвердило планы депортировать нелегализовавшихся мигрантов после 30 сентября

С 1 октября МВД вправе депортировать из России мигрантов, которые не урегулировали свой статус пребывания на территории страны.
Lenta.ru
Семь миллионов иностранных граждан на сегодняшний день находится в России, количество нелегальных мигрантов не столь значительное.
ТАСС
Более 1 млн мигрантов, которые остались в России во время пандемии, урегулировали свой правовой статус на территории страны.
ТАСС
Иностранным гражданам во время действия моратория не нужно возобновлять действие документов о временном пребывании (включая визы) в России.
Коммерсантъ

С чего всё началось

В МВД пообещали начать выдворять после 30 сентября иностранцев-нелегалов
Сотрудники МВД после 30 сентября смогут принимать меры вплоть до выдворения из страны нелегальных мигрантов, которые не узаконили свое право нахождения в России, заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.
Интерфакс08:53

Подробнее о событии

В МВД разъяснили, что у нелегалов остался один день для урегулирования своего статуса в РФ
Газета.Ru12:13
МВД предупредило нелегальных мигрантов о депортации после 30 сентября
РИА Новости10:47
Более 1 млн мигрантов урегулировали свой правовой статус в России
RT на русском09:22
МВД подтвердило планы депортировать нелегализовавшихся мигрантов после 30 сентября
Коммерсантъ09:15
С начала пандемии более 1 млн мигрантов урегулировали свой правовой статус в РФ
Известия09:05
В МВД пообещали начать выдворять после 30 сентября иностранцев-нелегалов
Интерфакс08:53
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